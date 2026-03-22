سقط عليهما الجدار.. إصابة شخصين باحدى قرى الدقهلية

تعرض شخصين لإصابات متفرقة اثر سقوط جدار عليهم بقرية بكفر قيطون بميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد

بسقوط جدار قديم على شخصين.



انتقل ضباط الشرطة وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين أصابة كلا من

فارس يحيى يحيى صديق23عاما وأصيب باشتباه كسر بالكاحل الايمن وجرح قطعي بالرأس وسححات باليدين والقدمين وجرح قطعي بكف اليد اليسرى

محمد جمال احمد ابراهيم 22,عاما وأصيب باشتباه كسر وتورم بالقدم اليمنى وسحجات بالقدم اليمنى

تم نقل المصابين الى مستشفى ميت غمر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

