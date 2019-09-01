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شاهد.. متظاهرون يحاولون قطع الطريق عن مطار هونج كونج الدولي

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:53 ص
مظاهرات في مدينة
مظاهرات في مدينة هونج كونج
كـريـم الخـطيب
عرضت قناة «إكسترا نيوز» فيديو لمتظاهرين يحاولون قطع الطريق عن مطار المدينة الدولي بمدينة هونج كونج.

وأعلنت سلطات هونج كونج منذ عدة أيام إلغاء كل الرحلات في مطارها بعد سيطرة المحتجين على صالات المطار، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وحذَّرت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج، كاري لام، من أن أعمال العنف، التي تخللت التظاهرات المدافعة عن الديمقراطية في المدينة تدفع هذه المستعمرة البريطانية السابقة "على طريق اللاعودة".

كما علّقت شركة "ماس ترانسيت ريلواي"، المشغلة للقطارات في هونج كونج، اليوم، الأحد، حركة القطارات إلى مطار هونج كونج الدولي، وذلك بعدما هدد محتجون بتعطيل حركة النقل إلى المطار.

وأوضحت الشركة أنها علقت حركة القطارات "بناءً على طلب حكومة هونج كونج وهيئة المطار لتسهيل ترتيبات التحكم في الوصول إلى المطار".

ويعتزم المتظاهرون سد الطرق إلى المطار اليوم، الأحد، بعد ليلة من الفوضى دارت فيها معارك بين الشرطة ومحتجين ملثمين في أحدث موجة من الاضطرابات في المدينة التي تحكمها الصين.

وتعيش هونج كونج على وقع احتجاجات كبيرة وأحيانا عنيفة، منذ ثلاثة أشهر، أشعل شرارتها الأولى مشروع قانون جرى تعليقه لاحقا لتسليم المشتبه المطلوبين للصين، إذ أثار المخاوف من سعي بكين إلى إخضاع هذه المدينة التي تتمتع بنوع من حكم الذاتي لسيطرتها بشكل كامل.

ويعتقد معارضو مشروع القانون أنه سيؤدي إلى تقويض استقلال القضاء في هونغ كونغ ويخرق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" ويسمح للحكومة المركزية بمحاربة المعارضين.

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