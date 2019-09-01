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بتكلفة 407 ملايين جنيه.. مدبولي يتفقد مشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:13 م
صدى البلد
محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية منذ قليل مشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية على مساحة ٦٠ ألف متر بتكلفة ٤٠٧ ملايين.

واستمع د.مصطفى مدبولي، لشرح واف حول إنشاء الجراج حيث يسع الجراج إلى ٣٥٠٠ سيارة، ويقام على ٦٠ ألف متر مكون من أرضي وأول وثاني ومسطح مغطي.

وتفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، ميناء الإسكندرية لمتابعة أعمال الميناء.

كما تفقد إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 55 بميناء الإسكندرية، وتقدر تكلفة المحطة الأولية ٦.٨ مليار جنيه حيث تابع مدبولي معدلات التنفيذ للمشروع من حيث الانتهاء من التصميمات لإنشاء الأرصفة وإنهاء الدراسات الخاصة.

واستمع رئيس الوزراء، لشرح حول المحطة حيث يتم تنفيذها على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق 17 مترا، وسيكون طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن سنويا، وسيصل تداول الحاويات إلى مليون ومائتين وخمسين ألف حاوية مكافئة، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد، لافتا إلى أن إجمالى تكلفة المشروع ستصل إلى 550 مليون دولار".

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مدبولي يتفقد ميناء الإسكندرية.. ومحطة متعددة الأغراض برصيف 55

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