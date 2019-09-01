3 صفقات قوية بين الزمالك والمصري خلال ساعات.. تعرف على التفاصيل

نجح مسئولو نادى المصرى البورسعيدى فى الوصول إلى اتفاق نهائى مع الزمالك من أجل ضم الثنائى بهاء مجدى وعماد فتحى لاعبى الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .





ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة ، إعلان المصرى عن التعاقد مع بهاء مجدى وعماد فتحى على سبيل البيع النهائى وليس الإعارة .





وكان إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى أوصى إدارة ناديه بالتعاقد مع عماد فتحى وبهاء مجدى فى ظل قناعاته الكاملة بالقدرات الفنية والبدنية لدى اللاعبين وقدراتهم على صناعة الفارق مع الفريق البورسعيدى خلال الفترة المقبلة .





كما اقترب المصرى أيضا من حسم التعاقد مع النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط الزمالك ، بعد مفاوضات مكثفة شهدتها الأيام الماضية بين إدارتى المصرى والزمالك .



