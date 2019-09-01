الإنشاد الديني.. أولى فقرات النشاط الفني في الأسبوع الثاني لمتحدي الإعاقة

بدأت مسابقات النشاط الفني في اليوم الأول بأسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة بجامعة المنوفية بالإنشاد الديني، وحرص الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، على متابعة المسابقات والترحيب بالوفود المشاركة والمتسابقين ولجان التحكيم.



ورحب الدكتور جمعة حسين عبدالجواد، المستشار الفني للجنة الفنية بجامعة المنوفية، بالوفود وبلجنة التحكيم، مؤكدًا أن العروض الفنية بدأت بأداء الطالب محمد ياسر محمد مرسي بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر.



كما قدم الطلاب أناشيد دينية، ومنهم إيهاب محمود حسن بكلية دار علوم جامعة القاهرة ومن جامعة الإسكندرية الطالب إسلام محمد و جامعة أسيوط الطالبة هايدي محمود عبدالصبور كلية آداب جامعة حلوان الطالب عبدالكريم محسن، ومن جامعة قناة السويس الطالب عبدالرحمن عيد محمد ومن جامعة المنوفية الطالب أحمد عبد الرحمن السيسي كليه آداب قسم إعلام ومن جامعة قنا الطالب عبدالخالق صلاح ومن جامعه بنها الطالبة سارة محمد عربي ومن جامعه بني سويف الطالب محمد عواد وجامعة طنطا اماني السيد وكفر الشيخ باسم حسن وسوهاج اسلام محمد عبدالرحمن.



وضمت لجنة التحكيم أحمد العمرى وفضيلة الشيخ طه الأسكندراني رئيس اللجنه وفضيلة الشيخ بلال مختار.