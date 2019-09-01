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فن

شاهد.. شيكو يتغزل فى نيللى كريم فى أحدث ظهور لهما

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 05:37 م
شيكو ونيللي كريم
شيكو ونيللي كريم
مصطفى كرم
نشر الفنان هشام محمد الشهير بـ "شيكو" صورة مع الفنانة نيللى كريم عبر موقع "انستجرام". 

وظهرت نيللى كريم مع شيكو أثناء قضاء عطلتهما الصيفية بالساحل الشمالي. 

وعلق شيكو على الصورة "الجميلة والوحش".

ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيهما. 

على جانب آخر، ينتظر شيكو عرض مسلسله الجديد «اللعبة»، والذي كان من المفترض عرضه في الموسم الرمضاني الماضي. 

مسلسل "اللعبة" من بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، ومحمد ثروت ومي كساب وميرنا جميل، وسامي مغاوري، تأليف كل من أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وأشرف على وفادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.

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