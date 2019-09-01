جامعة المنيا تتقدم على جنوب الوادي والتعليم العالي وبنها وبني سويف فى الشطرنج

بدأت أولى فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثاني لمتحدي الإعاقة والمقام بجامعة المنوفية خلال الفترة من 1-9 سبتمر الجاري بمشاركة 1000 طالب وطالبة ومن 20 جامعة مصرية تحت شعار "بنكمل بعض"، بخوض جامعة المنيا منافسات دوري المعلومات العلمي، وبطولة الشطرنج للجامعات.



وصرح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، أنه مثل جامعة المنيا في مسابقات دوري المعلومات العلمية الطالبان "وليد جلال" و" محمد جمال"، وذلك بعد أن تم إعداد معسكر تدريبي للطلاب، لصقل مهارات طلاب جامعة المنيا للمنافسة بقوة على لقب الدوري، على أن تستكمل المشاركات غدًا الأثنين، بمسابقة جديدة في البحث العلمي بعنوان عالم الإلكترونيات، ومسابقة أخرى في "قصة الخيال العلمي" وذلك يوم الثلاثاء المقبل.



وفيما يَخص المنافسات في النشاط الاجتماعي، أشار وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، إلى فوز الجامعة في بطولة الشطرنج للجامعات في الجولة الأولى على التعليم العالي، وعلى جنوب الوادي بالجولة الثانية، بينما فازت في الجولة الرابعة على كل من جامعات بنها وبني سويف، كما بدأت منافسات الطالب والطالبة المثاليين، والمسابقات الثقافية بدوري المعلومات ومسابقات الإنشاد الديني، وتبدأ غدًا الأنشطة الرياضية بطولة السباحة طلبة وطالبات.



ومن المقرر أن يُقام بعد عصر اليوم كرنفالًا لطلاب الجامعات المصرية المشاركة يطوف مدينة المنوفية للإعلان عن بدء فعاليات الأسبوع كما يُقام حفل الافتتاح الساعة السابعة مساءً بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات المصرية.



يُشرف على النشاط الاجتماعي عاطف عيسي مدير إدارة النشاط الاجتماعي وراندة علي، وعلي النشاط الثقافي والعلمي د.أمير ماهر ومحمد مختار.

