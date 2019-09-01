الشناوي يغيب عن مران الأهلي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، غياب محمد الشناوي عن التقسيمة الجماعية.



واكتفي محمد الشناوي بأداء تدريبات بدنية على هامش المران، ولم يشارك في التقسيمة الجماعية.



ومن ناحية أخري أدي شريف إكرامي تدريبات بدنية إضافية عقب نهاية المران.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق كانو سبورت في ذهاب دور 32 بدوري أبطال إفريقيا التي تقام يوم 14 سبتمبر المقبل في غينيا الاستوائية.

