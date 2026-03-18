حزب مصر القومي يؤكد دعم مصر الثابت لأمن الخليج

أصدر حزب مصر القومي بيانا رسميا أكد فيه على دعم مصر الثابت لأمن واستقرار دول الخليج العربي، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأوضح المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تظل حليفًا استراتيجيًا لدول الخليج، وأن الأمن القومي الخليجي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأعرب روفائيل، عن تقديره العميق للجهود المصرية المستمرة في تعزيز التعاون العربي المشترك، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار في الخليج العربي يمثلان أولوية قصوى في السياسة الخارجية المصرية. وأكد أن مصر ستواصل تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لدول الخليج في مواجهة التحديات المشتركة، مشددًا على أهمية تكثيف التعاون العربي لمواجهة التدخلات الخارجية التي تهدد استقرار المنطقة.

وشدد روفائيل، على أن مصر تتبنى سياسة ثابتة في تعزيز علاقاتها مع دول الخليج، حيث تعد مصر شريكًا رئيسيًا في العديد من المشاريع الاستراتيجية والاقتصادية في المنطقة، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية والطاقة.

كما أكد رئيس الحزب أن موقف مصر الثابت من أمن الخليج هو جزء من التزامها العميق بمستقبل المنطقة، موضحًا أن أي تهديد لأمن الخليج سيُعتبر تهديدًا للأمن القومي العربي ككل.

ودعا روفائيل، إلى تعزيز الوحدة العربية والعمل المشترك بين دول المنطقة من أجل مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها، بما يعكس تماسك ووحدة الصف العربي في مواجهة الأزمات المتزايدة.