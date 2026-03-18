حماة الوطن: التضامن العربى يظل الحصن المنيع في مواجهة التحديات

أعرب حزب حماة الوطن، بصفته ممثل الكتلة الحزبية الثانية فى الغرف التشريعية المصرية بمجلسى الشيوخ والنواب، عن دعمه الكامل وتضامنه الراسخ مع الدول العربية الشقيقة، مؤكداً أن أمنها واستقرارها يُعدان جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى ومن نسيج وحدتنا العربية المصيرية.

وقال في بيان له: وفي ظل ما تشهده المنطقة من تحديات دقيقة ومتسارعة، يُدين الحزب بأشد العبارات أي اعتداء أو تهديد يمس سيادة أي دولة عربية، ويؤكد أن الصف العربى سيظل موحداً فى مواجهة كافة المخاطر التى تستهدف استقرار شعوبنا وأمن أوطاننا.

كما شدد الحزب على ضرورة الارتقاء بمستوى العمل العربى المشترك، وتعزيز آليات التنسيق والتكامل بين الدول العربية، بما يكفل حماية الأمن الإقليمى وترسيخ دعائم السلام وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح إن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع مسؤوليات تاريخية تستدعى توحيد الصفوف، وتغليب المصالح العليا للأمة العربية، والعمل الجاد والمشترك لصون مقدراتها والحفاظ على مكتسباتها.

وأكد حزب حماة الوطن أن التضامن العربى سيظل الحصن المنيع في مواجهة التحديات، وأن روابط الأخوة ووحدة المصير أقوى وأبقى من أي تهديد، مهما بلغت حدته.