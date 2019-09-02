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ديني

الإفتاء تنصح بـ 3 أمور تساعد على الخشوع في الصلاة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 05:31 ص
الخشوع فى الصلاة
الخشوع فى الصلاة
الفكر الديني
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك ثلاثة أمور تساعد على الخشوع في الصلاة، وهي أولًا: عدم الالتفات يمينًا أو يسارًا، وثانيًا: عدم الحركة الكثيرة، وثالثًا: النظر موضع السجود.

وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما كيفية الخشوع في الصلاة» أن شرود الذهن في الصلاة قلّما يسلم منه أحد، وذلك نتيجة لانشغال القلب في أمور الدنيا من مال وأهل ومشكلات وغيرها، لذا على المسلم أن يحرص على تصفية قلبه من عوالق تلك الأمور قبل الشروع بتكبيرة الإحرام، فيكون حاضر القلب في صلاته من التكبير إلى التسليم، بحيث لا يفكر في غير صلاته،.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الخشوع في الصلاة يأتي عن طريق مجاهدة النفس في ذلك - ولو طال الأمد - حتى يصلي صلاة تامة كاملة.

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الإفتاء تنصح بـ 3 أمور تساعد على الخشوع في الصلاة

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