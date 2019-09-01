تعرف على أقسام كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان و أهدافها

بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة من أداء اختبارات القدرات بكليات الفنون وظهور نتائج تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ .



وفى إطار خدمة صدى البلد لطلاب الجامعات نوضح أقسام كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان وأهدافها.



تضم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 6 أقسام هي، عمارة، ديكور، جرافيك، نحت، تصوير، تاريخ فن، وللانضمام للكلية يجب اجتياز امتحان القدرات بنجاح، ولقسم عمارة امتحان وأقسام فنون امتحان أخر، والدراسة بالكلية عملية ولا يتبع فيها نظام الانتساب بل انتظام فقط



ومدة الدراسة بالكلية هى خمس سنين للحصول على درجة البكالوريوس. - في قسم العمارة : خمس سنوات (منها سنة إعدادي في تخصص العمارة)- في قسم ديكور خمس سنوات (منها سنة اعدادي في تخصص الديكور) - في أقسام الفنون : خمس سنوات (منها سنة إعدادية عامة لكل اقسام الفنون).





وتأخذ فنون جميلة طلاب علمى رياضة فقط لقسم عمارة بتنسيق منفصل، أما قسم الديكور هو قسم منفصل ويدخله طلاب علمى علوم أو رياضة فقط بتنسيق فنون بالنسبة لعلمى ويدرس الطالب إعدادى ديكور ثم أربع سنوات ويتخصص في الصف الثالث شعبتين عمارة داخلية أو فنون تعبيرية على حسب اختيار الطالب، وأما اقسام فنون فهي متاحة لأدبي ومتاحة لعلمي وتكون تبعا لرغبات الطالب ويدرس الطالب بها إعدادى فنون ثم يتخصص جرافيك أو نحت أو تصوير تبعًا لتنسيق داخلي.



ويعتبر قسم ديكور شامل كل الأنحاء وهو جزء لا يتجزأ عمله مع المهندس المعمارى ويعتبر قسم ديكور وعمارة من أفضل الأقسام ويتميزان عن كلية الهندسة، في رأي البعض، لأن فنون جميلة تمتلك الناحية الفنية والهندسية معًا وليست الهندسية فقط.



و تهدف كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان إلى إعداد المهندس والفنان التشكيلى لخدمة البيئة في عدة مجالات، فالتشكيلي يسهم في رفع مستوى التذوق الفني ونشر الوعي الجمالي وتعريف العالم الخارجي بالمستوى الرفيع الذي وصل إليه الفن التشكيلي في مصر.



أما مهندس الديكور والعمارة فهما يسهمان في حل مشكلات التخطيط والتشكيل المعمارى في البيئة وربط المعمار كوحدة واحدة مع فن النحت والديكور الداخلي وفن التصوير الجداري والإسهام في العروض المسرحية والسينمائية والتليفزيونية وتصميم ديكوراتها بصورة متجددة اعتمادًا على دراسة تاريخ الفن والحضارة.