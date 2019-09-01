ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على أقسام كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان و أهدافها

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:12 م
كلية الفنون الحميلة
كلية الفنون الحميلة جامعة حلوان
كريم ناصر
بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة من أداء اختبارات القدرات بكليات الفنون وظهور نتائج تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ .

وفى إطار خدمة صدى البلد لطلاب الجامعات نوضح أقسام كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان وأهدافها.

تضم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 6 أقسام هي، عمارة، ديكور، جرافيك، نحت، تصوير، تاريخ فن، وللانضمام للكلية يجب اجتياز امتحان القدرات بنجاح، ولقسم عمارة امتحان وأقسام فنون امتحان أخر، والدراسة بالكلية عملية ولا يتبع فيها نظام الانتساب بل انتظام فقط

ومدة الدراسة بالكلية هى خمس سنين للحصول على درجة البكالوريوس. - في قسم العمارة : خمس سنوات (منها سنة إعدادي في تخصص العمارة)- في قسم ديكور خمس سنوات (منها سنة اعدادي في تخصص الديكور) - في أقسام الفنون : خمس سنوات (منها سنة إعدادية عامة لكل اقسام الفنون).


وتأخذ فنون جميلة طلاب علمى رياضة فقط لقسم عمارة بتنسيق منفصل، أما قسم الديكور هو قسم منفصل ويدخله طلاب علمى علوم أو رياضة فقط بتنسيق فنون بالنسبة لعلمى ويدرس الطالب إعدادى ديكور ثم أربع سنوات ويتخصص في الصف الثالث شعبتين عمارة داخلية أو فنون تعبيرية على حسب اختيار الطالب، وأما اقسام فنون فهي متاحة لأدبي ومتاحة لعلمي وتكون تبعا لرغبات الطالب ويدرس الطالب بها إعدادى فنون ثم يتخصص جرافيك أو نحت أو تصوير تبعًا لتنسيق داخلي.

ويعتبر قسم ديكور شامل كل الأنحاء وهو جزء لا يتجزأ عمله مع المهندس المعمارى ويعتبر قسم ديكور وعمارة من أفضل الأقسام ويتميزان عن كلية الهندسة، في رأي البعض، لأن فنون جميلة تمتلك الناحية الفنية والهندسية معًا وليست الهندسية فقط.

و تهدف كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان إلى إعداد المهندس والفنان التشكيلى لخدمة البيئة في عدة مجالات، فالتشكيلي يسهم في رفع مستوى التذوق الفني ونشر الوعي الجمالي وتعريف العالم الخارجي بالمستوى الرفيع الذي وصل إليه الفن التشكيلي في مصر.

أما مهندس الديكور والعمارة فهما يسهمان في حل مشكلات التخطيط والتشكيل المعمارى في البيئة وربط المعمار كوحدة واحدة مع فن النحت والديكور الداخلي وفن التصوير الجداري والإسهام في العروض المسرحية والسينمائية والتليفزيونية وتصميم ديكوراتها بصورة متجددة اعتمادًا على دراسة تاريخ الفن والحضارة.

ترشيحاتنا

سر سعادة المالي اليو ديانج بتعاقد الأهلي مع فايلر

فستان ولا ستارة.. دنيا بطمة بإطلالة غير موفقة

لحظة احتفال مرتضى منصور بهدف التقدم لـ الزمالك في مرمى الاتحاد .. فيديو

الحرب على الأبواب.. حزب الله يعلن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية ومقتل من بداخلها

بالأسماء.. المستبعدون من الزمالك فى مواجهة الاتحاد بـ نصف نهائي كأس مصر

بعد أن طلب مساعدته.. نجيب ساويرس يحذر متابعا من الجواز

الصحف العالمية تسخر من تعاقد الأهلى مع رينيه فايلر.. شاهد

سعر الدولار اليوم 1 سبتمبر .. ارتفع في التعمير والإسكان وانخفض في المصرف المتحد

شاهد.. لحظة إطلاق صواريخ حزب الله على إسرائيل وتدمير آلية عسكرية

إساءات متعمدة وممنهجة.. رانيا علواني تعتذر لـ جماهير الأهلي

شاهد.. رد فعل مرتضى منصور بعد إنقاذ مرمى الزمالك من هدف التقدم لـ الاتحاد

فيديو صادم .. بلطجية يروعون المواطنين ويعتدون على أب وابنته داخل كافيه ببورسعيد

الزمالك إلى نهائى الكأس .. يهزم الاتحاد 1-0 وينتظر الفائز من بيراميدز وبتروجيت .. فيديو

تعليق ساخر من متحدث بيراميدز السابق على تألق عماد السيد أمام الزمالك

مدرب حراس المرمى الجديد بالنادي الأهلي يلفت الأنظار بأسلوبه المتألق .. فيديو

ماذا قال الجمهور عن إعلان أحمد الفيشاوى العودة لطريق الصواب

لحظة احتفال مرتضى منصور بهدف التقدم لـ الزمالك في مرمى الاتحاد .. فيديو

ماذا فعل مانى داخل غرفة الملابس بعد واقعة صلاح.. قائد ليفربول يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسباب الم المفاصل .. 25 سببا مختلفا وراء المعاناة منها

خالد النبوى يزور أبطال سينما مصر .. صور

تعشق إثارة الجدل .. منة فضالي بإطلالة باللون الأحمر .. شاهد