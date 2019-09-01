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تعليم

ممثلو الجامعات يشاركون الاحتفال باليوبيل الفضي لكلية التمريض بالمنصورة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:28 م
باليوبيل الفضي لكلية
باليوبيل الفضي لكلية تمريض المنصورة
همت الحسينى
استقبلت كلية التمريض بجامعة المنصورة اليوم الأحد وفود ١١ كلية تمريض بالجامعات المصرية المشاركة فى مهرجان اليوبيل الفضى لكلية التمريض .

حيث تحتفل ⁩كلية التمريض بجامعة المنصورة بمرور ٢٥ عام على إنشائها. وستقام الاحتفالية ⁦في الفترة من ١ - ٦ سبتمبر ٢٠١٩ بمشاركة ١١ كلية من كليات التمريض من أنحاء الجمهورية.

ويقام المهرجان برعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وريادة الدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض جامعة المنصورة وإشراف عام الدكتور وفاء جميل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

 وتشمل الوفود المشاركة وفد كليات جامعة قناة السويس، جامعة الفيوم، جامعة طنطا، جامعة حلوان، جامعة الأزهر، جامعة كفر الشيخ، جامعة أسيوط، جامعة سوهاج، جامعة بنها، جامعة مرسي مطروح، جامعة جنوب الوادي
وتتكون فعاليات اليوبيل علي مسابقات من جميع الأنشطة الطلابية (ثقافية، فنية، أسر، علمية، اجتماعية، رياضية، جوالة)..

وسوف تقوم الكلية بتكريم العمداء السابقين وكل من ساهم وشارك في تأسيس ورفع شأن كلية التمريض جامعة المنصورة. بالإضافة الي تكريم الأوائل والمتميزين في القطاعات المختلفة بالكلية.
ممثلو الجامعات يشاركون الاحتفال باليوبيل الفضي لكلية التمريض بالمنصورة
ممثلو الجامعات يشاركون الاحتفال باليوبيل الفضي لكلية التمريض بالمنصورة
ممثلو الجامعات يشاركون الاحتفال باليوبيل الفضي لكلية التمريض بالمنصورة

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