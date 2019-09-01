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رياضة

الزمالك والاتحاد السكندري .. أوباما يغادر الملعب.. وشيكابالا بديلا بعد مرور 70 دقيقة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 09:33 م
شيكابالا
شيكابالا
يسرى غازى
سيطر التعادل السلبي على لقاء فريق الزمالك والاتحاد السكندري ولجأ الصربي ميتشو مدرب الفارس الأبيض إلى الدفع باللاعب شيكابالا بدلا من يوسف أوباما بعد مرور 70 دقيقة فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الإسماعيلية في الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر.

شهدت مجريات الشوط الثاني ضغطا هجوميا من جانب لاعبى الزمالك وسدد يوسف أوباما كرة قوية تعلو عارضة عماد السيد حارس الاتحاد السكندرى.

سدد فى الدقيقة محمد أوناجم فى الدقيقة 47 كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو العارضة وحصل بناهيني على ركلة حرة فى الدقيقة 52 إثر تعرضه لاحتكاك من قبل التونسي فرجاني ساسي امام منطقة الجزاء.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء للاعب الزمالك طارق حامد بعدما تسبب فى عرقلة خالد قمر فى الدقيقة 55 وسدد فى الدقيقة 57 بناهيني كرة قوية تصطدم باللاعب عبدالله جمعة داخل منطقة الجزاء ويبعدها الى ضربة ركنية.

ودفع طلعت يوسف مدرب الاتحاد باللاعب هشام محمد بديلا عن بناهيني فى الدقيقة 59 ولجأ الصربي ميتشو مدرب الزمالك إلى الدفع باللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا" بدلا من يوسف أوباما فى الدقيقة 60 من أجل تفعيل النواحى الهجومية.

وشهدت اللمسة الأولى للاعب شيكابالا خطورة على مرمى حارس الاتحاد السكندرى بعدما أرسل كرة عرضية من الجبهة اليسرى كاد عماد السيد حارس الاتحاد ان يخطئ فى الإمساك بها داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 65.

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