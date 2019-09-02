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اقتصاد

اليوم.. أول تطبيق لـ سعر صرف الدولار الجمركي بمصر بعد تحريره

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 08:15 ص
سعر صرف الدولار الجمركي
سعر صرف الدولار الجمركي
محمد يحيي
أعلنت مصلحة الجمارك، أمس الأحد، إلغاء تعريفة أسعار الدولار الجمركي والعملات الأجنبية على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيا، اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري، وأنه سيتم تفعيل الأسعار على مستوى الموانئ والمطارات التابعة لمصلحة الجمارك اليو الإثنين 2 سبتمبر.

وجاء في منشور أسعار صرف العملات الأجنبية جمركيا، سعر صرف الدولار الجمركي 16.63 جنيه، واليورو الجمركي 18.27 جنيه، والجنيه الإسترليني الجمركي 20.213 جنيه.

وعلى مستوى سعر صرف العملات العربية جمركيا، فقد وصل سعر صرف الريال السعودي الجمركي 4.432 جنيه، والدينار الكويتي 54.17 جنيه، والدرهم الإماراتي الجمركي 4.52 جنيه.

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