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رياضة

بنفيكا يقسو على سبورتينج براجا برباعية في الدوري البرتغالي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:23 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
اكتسح فريق بنفيكا ضيفه سبورتينج براجا 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما افي الجولة الرابعة من الدوري البرتغالي لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز بورتو على فيتوريا جيماريش 3 / صفر وتعادل تونديلا وسانتا كلارا سلبيا.

وسجل أهداف بنفيكا لويس ميجيل ألفونسو (هدفين) الأول في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، والثاني في الدقيقة 47 فيما جاء الهدفين الثالث والرابع عن طريق النيران الصديقة حيث سجلهما برونو فيانا وريكاردو إيسخايو لاعبا سبورتينج براجا بالخطأ في مرماهم في الدقيقتين 51 و73.

ورفع بنفيكا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام بورتو، وتوقف رصيد سبورتينج براجا عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

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