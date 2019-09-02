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رياضة

مفاجأة .. حمدي النقاز يهدد الزمالك بالرحيل.. لهذا السبب

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:10 ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
القسم الرياضي
كشف مصدر مقرب من التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن اللاعب غاضب بسبب تأخر صرف مقدم عقده في الفترة الحالية في ظل مروره بأزمة مالية.

وأضاف المصدر أن النقاز طالب مجلس إدارة القلعة البيضاء بصرف مستحقاته في أقرب وقت وهو ما ينتظره اللاعب في الفترة الحالية.

وشدد المصدر على أن اللاعب سيفكر في الرحيل في حالة تأخر مسؤولي النادي في سداد مستحقاته المالية.

وأكد مصدر بالجهاز الفني للفريق أن النقاز لن يرحل وسيتم حل أزمة مقدم عقده خلال الساعات المقبلة خاصة وأن الإدارة لم تصرف مقدم عقود اللاعبين القدامى.

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