مستقبل وطن يفتتح معرضا ويدفع بـ 7 منافذ لبيع مستلزمات المدارس ببورسعيد

افتتح حزب مستقبل وطن ببورسعيد المعرض الرئيسي لبيع الأدوات المدرسية من الأدوات المكتبية والملابس بأسعار مخفضة، لمواجهة الغلاء ، وذلك امام مستشفى النصر للاطفال، و ذلك بناء علي تعليمات أمين عام الحزب بمحافظه بورسعيد عادل اللمعي ، وذلك بحضور محمد النوساني أمين التنظيم بالحزب، محمد منصور ابو جمعه الامين المساعد وأعضاء هيئه مكتب المحافظه وأمناء الأقسام بالحزب، والمهندس منصور بكري رئيس حي المناخ وعدد من الشخصيات العامه.



كما تم افتتاح عدد من منافذ البيع الثابتة تزامنا مع افتتاح المعرض الرئيسي بنطاق أحياء المحافظه وذلك " بجوار مسجد مريم ،وأمام قصر ثقافه بورسعيد نطاق حي المناخ، و أمام نادي الشبان المسلمين نطاق حي العرب، و بشارع الجمهورية بجوار شركة ارنج نطاق حي الشرق، و الحي الإماراتي امام المول نطاق حي الجنوب، أمام جامع الشعراوي نطاق مدينة بورفؤاد" وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.



وأكد محمد منصور أبو جمعة الأمين المساعد بالمحافظة، أن تلك المبادرة تأتي للعام الثاني على التوالي، في إطار الخطة التي ينتهجها الحزب تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة لشعب كريم"وانطلاقًا من الدور المجتمعى للحزب، الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين بالشارع المصري.



ولفت محمد النوساني أمين التنظيم بالمحافظة: الي حرص الحزب باستمرار إقامة المعرض ومنافذ البيع، في تقديم وعرض المنتجات والسلع الخاصة بالمدارس للمواطنين حتى بداية العام الدراسي الجديد بتخفيضات كبيره لتلبية احتياجاتهم والتخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار بعض التجار للأسواق واستغلالهم للمواسم التي بها إقبال كبير من قبل المواطنين على شراء المنتجات الأساسية والاستهلاكية.



كما شهد معرض حزب مستقبل وطن، إقبالًا كثيفا من المواطنين نظرا لتوافر كافة الاحتياجات المدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى نحو 30%علي جميع المعروضات فضلا عن جودتها.



يذكر إن تلك المباردة جاءت انطلاقًا من الدور المجتمعى للحزب الذى يهدف ورفع المعاناة عن أولياء الأمور والطلبة.



