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اقتصاد

اسعار الذهب اليوم الاثنين 2 - 9 - 2019 في مصر

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:06 ص
الذهب
الذهب
عبد العزيز جمال
سجلت اسعار الذهب اليوم الاثنين ، 26 - 8 - 2019، في مصر، استقرارا نسبيا بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة.

وسجلت اسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 703 جنيهات للجرام بدون مصنعية.

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم الاثنين في السوق وفق آخر تحديث كالتالى :

سعر الذهب اليوم .. جرام عيار 24 : 802 جنيهات
اسعار الذهب اليوم .. جرام عيار 21 : 702 جنيهات
سعر الذهب في مصر .. جرام عيار 18 : 602 جنيهات
سعر الذهب في مصر .. جرام عيار 14 : 468 جنيها

اوقية عيار 24 : 24,951 جنيه
جنيه ذهب عيار 24 : 5,616 جنيه
كيلو جرام عيار 24 : 802,286 جنيه

وعن اسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.

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