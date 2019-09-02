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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9 - 2 - 2019 والقنوات الناقلة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:01 ص
كرة قدم
كرة قدم
إسراء أشرف
يشهد اليوم الاثنين، الموافق 2 -9- 2019، إقامة عدد من المباريات أبرزها نصف نهائي بطولة كأس مصر، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات على النحو التالي:

كأس مصر:

بيراميدز X بتروجت - 8:00 مساءً - On Sport HD


الدوري التونسي:

نجم المتلوي X اتحاد بن قردان - 5:00 مساءً

كأس الاتحاد الإنجليزي:

بولديميت سانت ميشيل X ستوربورت سويفتس - 8:30 مساءً

ملكسهام تاون X شيبتون ماليت - 8:30 مساءً

ويندسفورد يونايتدX رامسبوتوم يونايتد - 8:45 مساءً

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