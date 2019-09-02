مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9 - 2 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الاثنين، الموافق 2 -9- 2019، إقامة عدد من المباريات أبرزها نصف نهائي بطولة كأس مصر، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات على النحو التالي:
كأس مصر:
بيراميدز X بتروجت - 8:00 مساءً - On Sport HD
الدوري التونسي:
نجم المتلوي X اتحاد بن قردان - 5:00 مساءً
كأس الاتحاد الإنجليزي:
بولديميت سانت ميشيل X ستوربورت سويفتس - 8:30 مساءً
ملكسهام تاون X شيبتون ماليت - 8:30 مساءً
ويندسفورد يونايتدX رامسبوتوم يونايتد - 8:45 مساءً
كأس مصر:
بيراميدز X بتروجت - 8:00 مساءً - On Sport HD
الدوري التونسي:
نجم المتلوي X اتحاد بن قردان - 5:00 مساءً
كأس الاتحاد الإنجليزي:
بولديميت سانت ميشيل X ستوربورت سويفتس - 8:30 مساءً
ملكسهام تاون X شيبتون ماليت - 8:30 مساءً
ويندسفورد يونايتدX رامسبوتوم يونايتد - 8:45 مساءً