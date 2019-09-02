قومي حقوق الإنسان يكرم الأعمال الدرامية في رمضان.. السبت المقبل

يكرم المجلس القومي لحقوق الانسان، برئاسة محمد فايق، الأعمال الدرامية الداعمة لمبادئ حقوق الانسان في احتفالية تُقام يوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2019 بالمسرح الصغير بدار الأوبر المصرية.



وشكل المجلس، لجنة لهذا الغرض برئاسة جمال فهمي عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الثقافية ، وعضوية كل من المخرجة انعام محمد على ،و الناقد طارق الشناوى ،الكاتب كرم النجار ، والناقد ماهر زهدى والناقد رامى عبد الرازق و الكاتبة خيرية البشلاوى ، وقامت اللجنة بتقييم عدد 28 عملا دراميا تم عرضها خلال شهر رمضان الماضي من بينهم 3 أعمال رسوم متحركة ، وقد اختارت اللجنة المسلسلات التي حققت المعايير التي وضعتها اللجنة .



ويشارك فى الاحتفالية الفنانون أبطال الأعمال الفائزة والمخرجون، والكتاب وصناع الأعمال الدرامية، وكذلك الشخصيات العامة المهتمة بصناعة الدراما ، ورؤساء المجالس الوطنية للإعلام ، ومديرو القنوات الفضائية بالإضافة إلى ممثلين للوزارات والهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان وعدد من ممثلين شركات الانتاج الدرامي.