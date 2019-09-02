قومي حقوق الإنسان يكرم الأعمال الدرامية في رمضان.. السبت المقبل

يكرم المجلس القومي لحقوق الانسان، برئاسة محمد فايق، الأعمال الدرامية الداعمة لمبادئ حقوق الانسان في احتفالية تُقام يوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2019 بالمسرح الصغير بدار الأوبر المصرية.
وشكل المجلس، لجنة لهذا الغرض برئاسة جمال فهمي عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الثقافية ، وعضوية كل من المخرجة انعام محمد على ،و الناقد طارق الشناوى ،الكاتب كرم النجار ، والناقد ماهر زهدى والناقد رامى عبد الرازق و الكاتبة خيرية البشلاوى ، وقامت اللجنة بتقييم عدد 28 عملا دراميا تم عرضها خلال شهر رمضان الماضي من بينهم 3 أعمال رسوم متحركة ، وقد اختارت اللجنة المسلسلات التي حققت المعايير التي وضعتها اللجنة .
ويشارك فى الاحتفالية الفنانون أبطال الأعمال الفائزة والمخرجون، والكتاب وصناع الأعمال الدرامية، وكذلك الشخصيات العامة المهتمة بصناعة الدراما ، ورؤساء المجالس الوطنية للإعلام ، ومديرو القنوات الفضائية بالإضافة إلى ممثلين للوزارات والهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان وعدد من ممثلين شركات الانتاج الدرامي.
وشكل المجلس، لجنة لهذا الغرض برئاسة جمال فهمي عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الثقافية ، وعضوية كل من المخرجة انعام محمد على ،و الناقد طارق الشناوى ،الكاتب كرم النجار ، والناقد ماهر زهدى والناقد رامى عبد الرازق و الكاتبة خيرية البشلاوى ، وقامت اللجنة بتقييم عدد 28 عملا دراميا تم عرضها خلال شهر رمضان الماضي من بينهم 3 أعمال رسوم متحركة ، وقد اختارت اللجنة المسلسلات التي حققت المعايير التي وضعتها اللجنة .
ويشارك فى الاحتفالية الفنانون أبطال الأعمال الفائزة والمخرجون، والكتاب وصناع الأعمال الدرامية، وكذلك الشخصيات العامة المهتمة بصناعة الدراما ، ورؤساء المجالس الوطنية للإعلام ، ومديرو القنوات الفضائية بالإضافة إلى ممثلين للوزارات والهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان وعدد من ممثلين شركات الانتاج الدرامي.