ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قومي حقوق الإنسان يكرم الأعمال الدرامية في رمضان.. السبت المقبل

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:02 ص
صدى البلد
أماني نوار
يكرم المجلس القومي لحقوق الانسان، برئاسة محمد فايق، الأعمال الدرامية الداعمة لمبادئ حقوق الانسان في احتفالية تُقام يوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2019 بالمسرح الصغير بدار الأوبر المصرية.

وشكل المجلس، لجنة لهذا الغرض برئاسة جمال فهمي عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الثقافية ، وعضوية كل من المخرجة انعام محمد على ،و الناقد طارق الشناوى ،الكاتب كرم النجار ، والناقد ماهر زهدى والناقد رامى عبد الرازق و الكاتبة خيرية البشلاوى ، وقامت اللجنة بتقييم عدد 28 عملا  دراميا تم عرضها خلال شهر رمضان الماضي من بينهم 3 أعمال رسوم متحركة ، وقد اختارت اللجنة المسلسلات التي حققت المعايير التي وضعتها اللجنة .

ويشارك فى الاحتفالية الفنانون أبطال الأعمال الفائزة والمخرجون، والكتاب وصناع الأعمال الدرامية، وكذلك الشخصيات العامة المهتمة بصناعة الدراما ، ورؤساء المجالس الوطنية للإعلام ، ومديرو القنوات الفضائية بالإضافة إلى ممثلين للوزارات والهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان وعدد من ممثلين شركات الانتاج الدرامي.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مرتضى منصور عن راتب فايلر : إهدار مال عام وأين القضاء.. والاهلي بيقلدني

بنسبة 30% ..هبوط تكلفة دعم الوقود بمصر

فضيحة كروية.. أحمد حسن كوكا يتسبب في هزيمة براجا برباعية أمام بنفيكا.. فيديو

أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من تميم بن حمد .. فماذا طلب منه

حلال ولا حرام ؟ .. سعد الهلالي يعلق على إعلان ريم مهنا تجميد بويضاتها

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-9-2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باليورو .. سعر غير متوقع لـ بنطلون عمرو دياب فى حفل الساحل الشمالى

الجوازة بقت جنازة.. وداع مهيب لعروس الدقهلية بحضور الآلاف.. صور

للمرة الثانية.. أحلام تتألق بفستان برتقالى من زهير مراد