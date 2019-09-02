ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي يدعو هندوراس وناورو لمراجعة موقفهما بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:07 ص
مشعل بن فهم السلمي
مشعل بن فهم السلمي
نادر سمير:
طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي جمهوريتي "هندوراس" و"ناورو" – من خلال رسائل مكتوبة وجهها لرئيس جمهورية هندوراس "خوان هرنانديز" وإلى رئيس جمهورية ناورو "بارون واكا" وإلى رئيسي البرلمان في الدولتين- بمراجعة موقفهما الاعتراف بالقدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال، والإلتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.

وعبر رئيس البرلمان العربي في رسائله المكتوبة عن رفضه التام لقرار جمهورية "هندوراس" بافتتاح مكتب تجاري يحمل صفة دبلوماسية في القدس المحتلة، وقرار جمهورية "ناورو" الاعتراف بالقدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، مؤكدًا إن هذه القرارات والإجراءات -غير المسؤولة- تمثل خرقًا صريحًا للقانون الدولي، ويرفضها الشعب العربي رفضًا قاطعًا، وإن أية قرارات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ليس لها أي أثر قانوني، وهي لاغية وباطلة، ونُطالب بمراجعتها وإلغائها من قبل الدولتين امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واحترامًا لعلاقاتهما مع الدول العربية والإسلامية.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017م دعا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات، داعيًا رئيسي جمهوريتي "هندوراس" و"ناورو" الالتزام بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لسنة 1980 الذي اعتبر ضم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للقدس باطلًا ولاغيًا، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004م بشأن جدار الفصل العنصري، التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وتعتبر القدس جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس البرلمان العربي يطالب رومانيا بعدم نقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس المحتلة

رئيس البرلمان العربي يطالب رومانيا بعدم نقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس

عريقات: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل غير شرعي واستخفاف بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي

البرلمان العربي يدعو "هندوراس"و"ناورو" لمراجعة موقفهما بشأن القدس

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم الاثنين 2 - 9 - 2019 وأسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9 - 2 - 2019 والقنوات الناقلة

سبب صيام يوم عاشوراء عند المسلمين واليهود

أول رد من جيش الاحتلال بعد استهداف حزب الله لـ عربة إسرائيلية

عمر خربين يفاجئ المنتخب السوري ويعتذر عن عدم الانضمام للبعثة

اخبار الخليج العربي .. القنصلية السعودية في هيوستن تجلي مواطنيها من بريفارد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باليورو .. سعر غير متوقع لـ بنطلون عمرو دياب فى حفل الساحل الشمالى

الجوازة بقت جنازة.. وداع مهيب لعروس الدقهلية بحضور الآلاف.. صور

للمرة الثانية.. أحلام تتألق بفستان برتقالى من زهير مراد