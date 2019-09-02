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رياضة

السويسري رينيه فايلر يظهر للمرة الأولى في النادي الأهلي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:07 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
وصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة لأول مرة منذ التعاقد معه.

ويعقد النادي الأهلي، بعد قليل مؤتمرًا صحفيًا لإعلان جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وكذلك لتقديم الجهاز المعاون.

وكان الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع السويسري فايلر وجهازه الأجنبي المعاون، والذي يضم؛ ديفيد سيزا مدربًا عامًا، وتوماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، وسامي قمصان مدربًا مساعدًا.

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