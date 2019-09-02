كتاب منفصل للرياضيات.. 12 معلومة عن نظام الدراسة لتلاميذ 2 ابتدائي هذا العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التعليم الجديد سيطبق من العام الدراسي المقبل 2019 /2020 على تلاميذ الصف الثاني الابتدائي.



وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" معلومات عن نظام الدراسة لتلاميذ 2 ابتدائي 2020:



* تبدأ الدراسة بالنسبة لتلاميذ الصف الثاني الابتدائي بالعام الدراسي 2019 /2020 يوم 11 سبتمبر 2019.



* تم إعداد كتاب منفصل للرياضيات للصف الثاني الابتدائي.



* "الباقة" باللغة العربية.



*سيتم تدريس كتاب المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية ”connect plus“.



*مناهج النظام الجديد للتعليم تركز على امتلاك التلاميذ لمهارات البحث والتقصى ومهارات التفكير بأنواعه، واستثمار كل طاقة التلاميذ، والعمل على نموهم الشخصى والاجتماعى.



*سيتم تدريس كتاب متعدد التخصصات (الباقة)، وهو كتاب أنشطة يحاكى الحياة فى العديد من المجالات، يعتمد على وحدة المعرفة وتكاملها، وهدفه بناء شخصية الطالب، ويتناول أنشطة علوم، ودراسات، وأنشطة فنون.



* كتاب اللغة العربية سيكون منفصلا لضرورة الاهتمام بلغتنا التى تعبر عن هويتنا.



* كتاب الباقة "اكتشف" يقوم بتدريسه مدرس فصل واحد خلال أول 3 سنوات بالمرحلة الابتدائية.



*ستركز جميع المناهج على بناء شخصية الطالب وليس الاهتمام بتقديم أكبر قدر من المعلومات.



*وافقت الوزارة على طباعة كتاب دليل المعلم للصف الثاني الابتدائي "أول مرة" للعام الدراسي 2019 /2020.



* تعمل الوزارة على تدريب معلمي الصف الثانى الابتدائي والذين سينضمون هذا العام للمنظومة.



* تم تدريب 2200 مدرب بالصف الثاني الابتدائي وذلك خلال الفترة من 24 إلى 28 يوليو 2019.