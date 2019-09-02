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تعليم

كتاب منفصل للرياضيات.. 12 معلومة عن نظام الدراسة لتلاميذ 2 ابتدائي هذا العام

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:14 م
نظام التعليم الجديد
نظام التعليم الجديد
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التعليم الجديد سيطبق من العام الدراسي المقبل 2019 /2020 على تلاميذ الصف الثاني الابتدائي.

وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" معلومات عن نظام الدراسة لتلاميذ 2 ابتدائي 2020:

* تبدأ الدراسة بالنسبة لتلاميذ الصف الثاني الابتدائي بالعام الدراسي 2019 /2020 يوم 11 سبتمبر 2019.

* تم إعداد كتاب منفصل للرياضيات للصف الثاني الابتدائي.

* "الباقة" باللغة العربية.

*سيتم تدريس كتاب المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية ”connect plus“.

*مناهج النظام الجديد للتعليم تركز على امتلاك التلاميذ لمهارات البحث والتقصى ومهارات التفكير بأنواعه، واستثمار كل طاقة التلاميذ، والعمل على نموهم الشخصى والاجتماعى.

*سيتم تدريس كتاب متعدد التخصصات (الباقة)، وهو كتاب أنشطة يحاكى الحياة فى العديد من المجالات، يعتمد على وحدة المعرفة وتكاملها، وهدفه بناء شخصية الطالب، ويتناول أنشطة علوم، ودراسات، وأنشطة فنون.

* كتاب اللغة العربية سيكون منفصلا لضرورة الاهتمام بلغتنا التى تعبر عن هويتنا.

* كتاب الباقة "اكتشف" يقوم بتدريسه مدرس فصل واحد خلال أول 3 سنوات بالمرحلة الابتدائية.

*ستركز جميع المناهج على بناء شخصية الطالب وليس الاهتمام بتقديم أكبر قدر من المعلومات.

*وافقت الوزارة على طباعة كتاب دليل المعلم للصف الثاني الابتدائي "أول مرة" للعام الدراسي 2019 /2020.

* تعمل الوزارة على تدريب معلمي الصف الثانى الابتدائي والذين سينضمون هذا العام للمنظومة.

* تم تدريب 2200 مدرب بالصف الثاني الابتدائي وذلك خلال الفترة من 24 إلى 28 يوليو 2019.

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