ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يشيد بمبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعاف السمع من حديثي الولادة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 04:17 ص
ضعف السمع
ضعف السمع
معتز الخصوصى
قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة بالمجان جيدة جدا ، خاصه فى ظل ولادة أطفال بإعاقات ذهنية ولا يكتشفها الأهل.

وأشار النائب سامى المشد، فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثى الولادة يعتبر استكمال لجهود الدولة التى تستهدف تطوير المنظومة الصحية ، مؤكدا أن الرئيس السيسى يريد أن يكون لدينا شبابا سليما، مما يخف أعباء كثيرة على الدولة بشأن علاج الأمراض.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة، بجميع محافظات الجمهورية كمرحلة واحدة، تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي تستهدف كل المواليد الجدد.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تهدف إلى اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة من خلال عمل فحص سمعي للأطفال بالوحدات الصحية البالغ عددها 1300 وحدة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن الفحص يستهدف الأطفال من عمر 3 إلى 7 أيام، ولا يستغرق الفحص سوى بعض الدقائق، ويبين ما إذا كان الطفل طبيعيًا أم يشتبه في إصابته بضعف السمع.

وفى هذا الصدد، قالت الوزارة إنه تم الانتهاء من تدريب 3 آلاف و500 ممرضة بجميع محافظات الجمهورية، على كيفية إجراء المسح واستخدام جهاز قياس السمع وقراءة النتائج وتسجيلها، وتحويل الحالات الإيجابية إلى المستشفيات لتلقي العلاج بالمجان، وتوعية الأهالي بضرورة المتابعة، مشيرًا إلى أنه تم توزيع أجهزة لقياس السمع على 1300 وحدة صحية على مستوى الجمهورية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

60 وحدة صحية تستعد لمبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال بقنا

الجيزة تكثف استعداداتها لاستقبال مبادرة الكشف على الأطفال حديثي الولادة

خطوات الكشف المبكر عن ضعف السمع للمواليد الجدد.. فيديو

انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال بأسيوط

إطلاق مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة بالمجان

63 وحدة صحية بأسوان.. انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص السمع لدى حديثي الولادة

ترشيحاتنا

مقالتش حاجة غلط.. مصطفى يونس يثير الجدل مرة أخرى بعد رانيا علوانى

شيلوه من فوقي لأموته.. سيد عبد الحفيظ يسخر من تصريحات أمير مرتضى.. فيديو

اتحاد الكرة يحدد رواتب الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.. تفاصيل

أحمد موسى يكشف مفاجأة جديدة عن الجماعة الإرهابية

شاهد.. إليسا تثير الجدل بـ ملابس صيفية على البحر

موجز الرياضة..عمرو زكي يطمئن الجمهور بفيديو مع أحمد حسن والاتحاد المصري لكرة القدم يحدد موعد نهائي كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجميد البويضات .. 8 حقائق عنه وهل يؤثر على عذرية البنات

من لم يكن صديقا لنفسه صار عدوا للناس.. زينة بإطلالة بيضاء تشعل انستجرام

بلوزة أوف شولدر .. عبير صبري فى إطلالة جديدة داخل عيادة أسنان