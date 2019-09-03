برلماني يشيد بمبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعاف السمع من حديثي الولادة

قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة بالمجان جيدة جدا ، خاصه فى ظل ولادة أطفال بإعاقات ذهنية ولا يكتشفها الأهل.



وأشار النائب سامى المشد، فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثى الولادة يعتبر استكمال لجهود الدولة التى تستهدف تطوير المنظومة الصحية ، مؤكدا أن الرئيس السيسى يريد أن يكون لدينا شبابا سليما، مما يخف أعباء كثيرة على الدولة بشأن علاج الأمراض.



وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة، بجميع محافظات الجمهورية كمرحلة واحدة، تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي تستهدف كل المواليد الجدد.



وأوضحت الوزارة أن المبادرة تهدف إلى اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة من خلال عمل فحص سمعي للأطفال بالوحدات الصحية البالغ عددها 1300 وحدة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن الفحص يستهدف الأطفال من عمر 3 إلى 7 أيام، ولا يستغرق الفحص سوى بعض الدقائق، ويبين ما إذا كان الطفل طبيعيًا أم يشتبه في إصابته بضعف السمع.



وفى هذا الصدد، قالت الوزارة إنه تم الانتهاء من تدريب 3 آلاف و500 ممرضة بجميع محافظات الجمهورية، على كيفية إجراء المسح واستخدام جهاز قياس السمع وقراءة النتائج وتسجيلها، وتحويل الحالات الإيجابية إلى المستشفيات لتلقي العلاج بالمجان، وتوعية الأهالي بضرورة المتابعة، مشيرًا إلى أنه تم توزيع أجهزة لقياس السمع على 1300 وحدة صحية على مستوى الجمهورية.

