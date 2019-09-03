بعد قتل أمين شرطة الزمالك.. تعرف على أبرز جرائم المختلين عقليا خلال الـ5 أعوام الماضية

قام شخص مجهول بطن وقُتل أمين شرطة بالسكين أثناء خدمته بمنطقة الزمالك بالقاهرة، وتبين أن المتهم مهتز نفسيا وحاول الهرب إلا أن رجال المباحث تمكنوا من ضبطه واصطحابه لقسم قصر النيل وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، وفوجئ بشخص يقترب منه ويسدد له طعنات ليسقط غارقا في دمائه وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، فيما تمكن رجال الأمن الموجودون بمحيط منطقة الواقعة من ضبط المتهم.

وخلال الخمس أعوام الماضية، شهدت الشوارع بعض جرائم "المختلين عقليا"، وكان أبرزها خلال عام 2015، حيث قام مختل عقليا، بقتل 4 مصلين داخل مسجد بقنا، أثناء سجودهم في صلاة العشاء بمسجد قرية الدير الغربي، بقرية المحروسة، غرب محافظة قنا، وتبين أن المتهم يعاني من مرض نفسي، وسبق حجزه بإحدى مصحات الأمراض العقلية لمدة 4 سنوات، ويحمل شهادة معاملة أطفال.

وخلال الخمس أعوام الماضية، شهدت الشوارع بعض جرائم "المختلين عقليا"، وكان أبرزها خلال عام 2015، حيث قام مختل عقليا، بقتل 4 مصلين داخل مسجد بقنا، أثناء سجودهم في صلاة العشاء بمسجد قرية الدير الغربي، بقرية المحروسة، غرب محافظة قنا، وتبين أن المتهم يعاني من مرض نفسي، وسبق حجزه بإحدى مصحات الأمراض العقلية لمدة 4 سنوات، ويحمل شهادة معاملة أطفال.

فيما شهد أيضا عام 2018، بمنطقة المشهد الحسينى بالجمالية، حادث تعدى أحد الأشخاص، مختل عقليا، بسلاح أبيض على 4 من رجال الشرطة، أثناء تأديتهم عملهم، ما أسفر عن مصرع أحدهم متأثرا بإصابته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

فيما شهد أيضا عام 2018، بمنطقة المشهد الحسينى بالجمالية، حادث تعدى أحد الأشخاص، مختل عقليا، بسلاح أبيض على 4 من رجال الشرطة، أثناء تأديتهم عملهم، ما أسفر عن مصرع أحدهم متأثرا بإصابته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وبقرية الكوم الطويل بمركز بيلا بمحافظة كفرالشيخ، في أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2018، حدثت جريمة قتل بشعة، عندما أقدم مختل عقليًا على قتل زوجة شقيقه بالساطور أثناء ذبحهم أضحية عيد الأضحى داخل منزلهم بقرية الكوم الطويل التابعة لمركز بيلا، ونقلت جثتها لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وبقرية الكوم الطويل بمركز بيلا بمحافظة كفرالشيخ، في أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2018، حدثت جريمة قتل بشعة، عندما أقدم مختل عقليًا على قتل زوجة شقيقه بالساطور أثناء ذبحهم أضحية عيد الأضحى داخل منزلهم بقرية الكوم الطويل التابعة لمركز بيلا، ونقلت جثتها لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وخلال عام 2017، قام مختل عقليا بقتل كاهن كنيسة المرج وأصاب آخر، وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم المرج من إلقاء القبض، وكان قد سبق أن أشعل النيران في منزل أسرته منذ شهرين. وبنفس العام، لقي أمين شرطة مصرعه بطعنة نافذة بالرقبة باستخدام سكين مطبخ على يد "مختل عقليًا" بشارع مصباح دائرة قسم شرطة أبو تيج التابع لمحافظة أسيوط، حيث فاجأ المجني عليه من الخلف وقتله بطعنة نافذة بالرقبة توفى على أثرها.

وخلال عام 2017، قام مختل عقليا بقتل كاهن كنيسة المرج وأصاب آخر، وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم المرج من إلقاء القبض، وكان قد سبق أن أشعل النيران في منزل أسرته منذ شهرين. وبنفس العام، لقي أمين شرطة مصرعه بطعنة نافذة بالرقبة باستخدام سكين مطبخ على يد "مختل عقليًا" بشارع مصباح دائرة قسم شرطة أبو تيج التابع لمحافظة أسيوط، حيث فاجأ المجني عليه من الخلف وقتله بطعنة نافذة بالرقبة توفى على أثرها.





ومطلع عام 2019، شهد منطقة كعابيش شارع الأربعين بالهرم، جريمة قتل عبد الرحمن" صاحب الـ18 عاما، راح ضحية لمسن مريض نفسى، يبلغ من العمر ما يقرب من 60 عاما، كان يحمل سكينا، ودون أى مقدمات، هاجم الضحية "عبد الرحمن"، وسدد له عدة طعنات، ما أسفر عن سقوطه غارقا فى دمائه، وطارد اثنين آخرين، ما أسفر عن إصابتهما أيضا.





كما قامت مريضة نفسية بقتل طفليها بـ"سكين" داخل منزلها بأسيوط، وأشارت التحقيقات أنها بمواجهة المتهمة اعترفت بجريمتها، وذلك بسبب مرضها النفسى.





معدل المرض النفسي

وطبقا للأرقام الواردة من الأمانة العامة للصحة النفسية، أن انتشار الأمراض النفسية بين البالغين من سن 18 حتى 64 سنة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 12% من متوسط تعداد السكان، أى ما يقرب من 8 ملايين شخص يعانى من مرض نفسى، منهم من يتم حجزه ومن لا يحتاج إلى للتردد على العيادات فقط، الأسرة المتوفرة 6650 سريرا فى مستشفيات الصحة النفسية المختلفة، متمثلة فى 18 مستشفى ومركزا، منها 5 مشاريع قيد الانتهاء، ومصر تحتاج بواقع عدد المرضى 16600 سرير.





عقوبة المختل عقليا

ويعتبر المختل عقليا، هو المريض النفسي الذي يعاني من اضطراب نفسي أو عصبى أو عقلى، أي اختلال أي من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية، ولا يشمل الاضطراب النفسي أو العقلى من لديه الاضطرابات السلوكية دون وجود مرض نفسى أو عقلى واضح.





موقفه القانوني

وفي حال ارتكاب جريمة، يتم فحص حالة الاضطراب العقلي، ويصبح محبوسًا احتياطيًا تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على 45 يوما بعد سماع أقوال النيابة العامة وسماع دفاع المتهم إذا كان لديه محام.





غياب العقاب