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عذر أقبح من ذنب.. قتلت طفلها لعدم وجود طعام في الثلاجة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 04:29 م
صدى البلد
مريم صليب
تطمح كل أم في أن يرزقها الله بطفل يشعرها بغريزة الأمومة بداخلها، إلا أن تلك الشابة البالغة من العمر 29 عاما قامت بجريمة بشعة بسبب عدم قدرتها على تحمل المسئولية .

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية أن جيسي البالغة من العمر 29 عاما قامت بخنق طفلها صاحب الأربعة أشهر بسبب عدم قدرتها على الإنفاق وزيادة الأعباء وراتبها الشخصي الصغير.

اعترفت جيسي أمام المحققين بدموع الندم عما قامت به ولكنها بررت موقفها بأنها كانت تنزعج من صوت بكائه وهي قليلة الحيلة لا تملك حتى قوت يومها ولا تملك أي طعام في الثلاجة .

قامت الأم القاسية بخنق طفلها بكيس من البلاستيك ووضعه في قماش أبيض وحفرت له حفرة صغيرة في حديقة المنزل ودفنته .

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