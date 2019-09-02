بدون مكياج.. آيتن عامر بإطلالة شتوية والجمهور: حلوة فى الحالتين

نشرت الفنانة آيتن عامر صورة قديمة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة شتوية لتسترجع الذكريات مع جمهورها ومتابعيها.



وجاءت إطلالة الفنانة الجميلة آيتن عامر، بدون وضع مكياج واكتفت بالظهور ببشرتها الطبيعية، وهو ما علق عليه الجمهور ومتابعوها: "حلوة في الحالتين".



وارتدت الفنانة آيتن عامر بلوفر صوف باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، وأكثر ما يميز الفنانة آيتن عامر أنها تفضل دائما الظهور على طبيعتها بدون وضع مساحيق ومستحضرات التجميل.



