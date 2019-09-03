أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور

في ظل تضارب الأسعار في سوق السيارات، يهم المصريون بشراء أفضل الماركات بأقل الأسعار، ونقدم لكم اليوم بقسم السيارات بـ"صدى البلد" بعض النصائح والخيارات عند الشراء.
يجب أن تكون السيارة اعتمادية أعطالها قليلة، بمعنى أن يمكنك الاعتماد عليها لوقت طويل دون اللجوء لصيانتها دوما، وتكون أيضا قطع غيارها متوافرة لدى التجار في مصر، وتكون أيضا رخيصة الثمن.
ويجب أيضا مراعاة سعر إعادة البيع لأنك معرض في أي وقت لبيعها لأي ظروف كانت، فيتسنى لك بيعها بسعر معقول لتفادي الخسارة المادية.
بعد تطبيقنا لكل هذه الشروط في عملية البحث، وجدنا سيارة يابانية عائلية أوتوماتيك مكيفة وهي الأفضل على الإطلاق شرط الحالة الجيدة لأنه يجب الأخذ في الاعتبار الحالة العامة واهتمام المشتري السابق.
هي ميتسوبيشي لانسر من موديل 1997 - 2000 ثمنها اليوم بالسوق المصرية من 75 ألف جنيه حتى 95 ألف جنيه للحالة الممتازة ولأعلى فئة (فتحة سقف - جنوط سبور) تتوفر من 1300 سي سي حتى 1600 سي سي، وهي معشوقة المصريين وتسمى الكريستالة لمعرفة المزيد عنها وطرق تعديلها اضغط هنا
يجب أن تكون السيارة اعتمادية أعطالها قليلة، بمعنى أن يمكنك الاعتماد عليها لوقت طويل دون اللجوء لصيانتها دوما، وتكون أيضا قطع غيارها متوافرة لدى التجار في مصر، وتكون أيضا رخيصة الثمن.
ويجب أيضا مراعاة سعر إعادة البيع لأنك معرض في أي وقت لبيعها لأي ظروف كانت، فيتسنى لك بيعها بسعر معقول لتفادي الخسارة المادية.
بعد تطبيقنا لكل هذه الشروط في عملية البحث، وجدنا سيارة يابانية عائلية أوتوماتيك مكيفة وهي الأفضل على الإطلاق شرط الحالة الجيدة لأنه يجب الأخذ في الاعتبار الحالة العامة واهتمام المشتري السابق.
هي ميتسوبيشي لانسر من موديل 1997 - 2000 ثمنها اليوم بالسوق المصرية من 75 ألف جنيه حتى 95 ألف جنيه للحالة الممتازة ولأعلى فئة (فتحة سقف - جنوط سبور) تتوفر من 1300 سي سي حتى 1600 سي سي، وهي معشوقة المصريين وتسمى الكريستالة لمعرفة المزيد عنها وطرق تعديلها اضغط هنا