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سيارات

معشوقة المصريين.. كل ما تريد معرفته عن سيارة لانسر كريستالة وطرق تعديلها

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 04:46 م
صدى البلد
اشرف عطية
تنتشر شعبية سيارة لانسر الكرستالة في السوق المصري، فهي من السيارات الاعتمادية، حيث تم تزويد النسخة المصرية منها بموتور 1300cc بقوه 83hp وهو موتور متواضع جدا وبدائي ولكنه كان اعتماديا جدا ويحقق معادلة صعبة للمصريين، ورغم أنها سيارة فقيرة جدا ولكن خامات الصالون تعتبر جيدة نسبيا عند المقارنة بالسيارات الأخرى في جيلها.

وتتميز الكرستالة بأدائها الرياضي وتوجيها المميز، الذي يعزز من ثباتها رغم انخفاضها الشديد، وانخفاض وضعية الموتور التي تعد ميزة وعيب في نفس الوقت، حيث أن ميزته جعل السيارة ثابتة علي الطريق، أما العيب فيتمثل في اصطدام بدن السيارة بالمطبات الأرضية خاصة في حال اكتمال عدد ركاب السيارة.

ويجب الحرص عند محاولة التعديل في السيارة، ضرورة الاهتمام عند تغيير ماتور السيارة بالتغيير بالكامل مدمجا معه "عفشة" السيارة والفرامل، لضمان أفضل أداء، وفيما يلي أفضل أنواع المحركات التي تناسب سيارة لانسر كرستالة:

1500 single Cam 4g15
1500 Daul Cam 4g16
1600 Single Cam 4g18
1600 Daul Cam Mivec 4g20
1800 single Cam 4g93
1800 Daul Cam GDI 4g93T
2000 single Cam 4g94
2000 4G63Turbo
2400 Daul Cam 4g69

وأيضا يمكن اختيار أكثر من نوع "بادي كيت"، والمقصود به الأجزاء الخارجية من السيارة مثل الرفارف والعتب والكبوت، ومنها:
Mirage Body Kit
Virage Body Kit
Evolution Body Kit

ويمكن أيضا تحويل سيارة لانسر كريستالة إلى نسخه رالي ارت او ايفولوشن، ولكن في تلك الحالة ستحتاج لتغيير النصف الخلفي للسيارة، بما فيه الكرونه وعمود الكردان.

أما عن كمالياتها وقطع الغيار ستجدها متوفرة عند تجار الاستيراد من تكيف تاتش وكراسي كهرباء وطاره مالتي ومرايات ضم وتلاجه في "كنصول الوسطي".

سعر السيارة يتراوح بين 75 حتى 100 ألف علي حسب حالة الماتور والكماليات المزودة بها السيارة.

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