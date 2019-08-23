معشوقة المصريين.. كل ما تريد معرفته عن سيارة لانسر كريستالة وطرق تعديلها

تنتشر شعبية سيارة لانسر الكرستالة في السوق المصري، فهي من السيارات الاعتمادية، حيث تم تزويد النسخة المصرية منها بموتور 1300cc بقوه 83hp وهو موتور متواضع جدا وبدائي ولكنه كان اعتماديا جدا ويحقق معادلة صعبة للمصريين، ورغم أنها سيارة فقيرة جدا ولكن خامات الصالون تعتبر جيدة نسبيا عند المقارنة بالسيارات الأخرى في جيلها.



وتتميز الكرستالة بأدائها الرياضي وتوجيها المميز، الذي يعزز من ثباتها رغم انخفاضها الشديد، وانخفاض وضعية الموتور التي تعد ميزة وعيب في نفس الوقت، حيث أن ميزته جعل السيارة ثابتة علي الطريق، أما العيب فيتمثل في اصطدام بدن السيارة بالمطبات الأرضية خاصة في حال اكتمال عدد ركاب السيارة.



ويجب الحرص عند محاولة التعديل في السيارة، ضرورة الاهتمام عند تغيير ماتور السيارة بالتغيير بالكامل مدمجا معه "عفشة" السيارة والفرامل، لضمان أفضل أداء، وفيما يلي أفضل أنواع المحركات التي تناسب سيارة لانسر كرستالة:



1500 single Cam 4g15

1500 Daul Cam 4g16

1600 Single Cam 4g18

1600 Daul Cam Mivec 4g20

1800 single Cam 4g93

1800 Daul Cam GDI 4g93T

2000 single Cam 4g94

2000 4G63Turbo

2400 Daul Cam 4g69



وأيضا يمكن اختيار أكثر من نوع "بادي كيت"، والمقصود به الأجزاء الخارجية من السيارة مثل الرفارف والعتب والكبوت، ومنها:

Mirage Body Kit

Virage Body Kit

Evolution Body Kit



ويمكن أيضا تحويل سيارة لانسر كريستالة إلى نسخه رالي ارت او ايفولوشن، ولكن في تلك الحالة ستحتاج لتغيير النصف الخلفي للسيارة، بما فيه الكرونه وعمود الكردان.



أما عن كمالياتها وقطع الغيار ستجدها متوفرة عند تجار الاستيراد من تكيف تاتش وكراسي كهرباء وطاره مالتي ومرايات ضم وتلاجه في "كنصول الوسطي".



سعر السيارة يتراوح بين 75 حتى 100 ألف علي حسب حالة الماتور والكماليات المزودة بها السيارة.