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أحمد موسى: أنا معنديش حاجة في الساحل الشمالي ولا الجنوبي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:03 م
أحمد موسى
أحمد موسى
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يتم دراسة قانونية من خلال عدد من الجهات، بشأن تحصيل رسوم من المنشآت السياحية.

وأضاف موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أنه يتم حاليا بحث مدى قانونية تحصيل الرسوم على المنشآت السياحية، مرددا: «أنا مليش حاجة في الساحل الشمالي ولا الجنوبي حتى .. أنا بناقش قضية تهم الناس».

وأكد موسى، أن هناك تحقيقات تجريها النيابة الإدارية لحصر المدن المقامة على البحر الأحمر، وتحديد طرق التعاقد مع القرى وعن إذا ما كانت تعديات على الشواطئ أم لا.

وأوضح موسى، أن البعض تجاوز العقود وتعدى على البحر وقام ببناء منشأة عليه؛ ويجب في هذه الحالة أن يتم محاسبة هؤلاء المعتدين.

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