ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

للنهوض بحالة الفلاح.. برلماني يطالب بتطبيق قانون الزراعة التعاقدية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:17 م
الزراعات التعاقدية
الزراعات التعاقدية
القسم السياسي
قال النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة، بمجلس النواب، إن وضع الفلاح المصري لا يمكن أن يستمر طويلا علي ما هو عليه، لأن ذلك يؤدي إلي خسارة فادحة في الانتاج الزراعي، مما يترتب عليه الابتعاد التام عن حلم الاكتفاء الذاتي من المحاصبل الأساسية، وزيادة الاستيراد لتعويض هذا النقص.

وصرح "شعلان"، لـ "صدى البلد"، بأن الفلاح لا يزال يعاني نقص المستلزمات الأساسية وعدم توفرها عند الحاجة لزراعة المحصول، كما يفاجئ الفلاح بأسعار مرتفعة لهذه المسلتزمات في حالة توفرها، ثم يفاجئ مرة أخري بانخفاض سعر المحصول في نهاية العام، وبذلك فإن المحصول بالكاد يغطي نفقات الزراعة ولا يجني الفلاح من ورائه عائدا يشجعه علي الاستمرار في مهنته الأم.

وأشار النائب إلي أن الفلاح يقصد أحيانا أن يبور أرضه ليبيعها أو يبني عليها، ويذهب بعد ذلك إلي أي مهنة أخري مضطرا ليوفر لقمة عيش له ولأولاده.

وعن قانون تطبيق نظام الزراعة التعاقدية الذي صدر بقرار جمهوري عام 2015 ،قال "شعلان" إن القانون لم ينفذ حتي الآ ن لمعوقات كثيرة لم تشرع الحكومة في التركيز علي إيجاد حلول لها، مطالبًا بضرورة الاستجابة لمطالب الفلاح المصري واعطائه الدافع المادي الذي يشجعه علي التمسك بالأرض الزراعية واستمراره في العمل بها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبراء : تطبيق الزراعة التعاقدية يقضي على جشع التجار

تطبق فى الفيوم وبنى سويف.. منظومة جديدة للنهوض بالقطن المصري.. تمراز: يجب دعم الفلاح بـ 5 آلاف جنيه للفدان دون فوائد.. برلمان: تأمين الفلاح يتم بشراء محصوله بسعر عادل

طوق النجاة.. الفلاحين تناشد بضرورة تطبيق الزراعة التعاقدية

ترشيحاتنا

المتهم بقتل زوجته ونجله بـ 15 مايو : ارتكبت الجريمة وظللت أبكي بعدها

بعد حسم صفقة فايلر.. عملية جراحية لرئيس لجنة التخطيط بالأهلي

مصطفى يونس : الخطيب لا يحب التدريب .. ومجاملات أبوريدة أفقدته قوته

فيديوجراف| سعر بنطلون عمرو دياب يثير الجدل

بـ فستان فوق الركبة وخلخال.. هنا شيحة بـ إطلالة غير تقليدية.. والجمهور: دايما جميلة

نجم الأهلي السابق: كل مدربي الدوري المصري بيلعبوا خطأ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج كثيف.. حورية فرغلي فى إطلالة جديدة.. شاهد

بـ فستان فوق الركبة وخلخال.. هنا شيحة بـ إطلالة غير تقليدية.. والجمهور: دايما جميلة

هبة مجدى تظهر بإطلالة بسيطة