أحمد موسى يكشف مفاجأة جديدة عن الجماعة الإرهابية

قال الإعلامي أحمد موسى إن الحرب على الدولة المصرية لن تنتهي؛ موضحا أن هذا الوقت الذي تحتاج إليه مصر للوقوف معها ومساندتها.



وأشار موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن عدد البرامج المصرية المؤثرة قليل؛ لكنهم يوجهون البرامج الارهابية التي تعمل على تشويه صورة الدولة المصرية؛ مؤكدا أن الإرهابية تحرض على قتله علنا في الشاشات وتسعى لاغتياله معنويا؛ ولكنه يسعى لتقدم الرسالة الإعلامية الوطنية.



وأضاف موسى: «كنت أتمنى من المجلس الأعلى للإعلام دعوة الإعلاميين المصريين لمناقشة أمر ساعات الهوا .. لأن المعركة لن تنتهي وكل منا يدافع عن البلد من مكانه».



وأعلن موسى أن الجماعة الإرهابية تسعى إلى إطلاق قنوات جديدة للتحريض على الدولة المصرية.