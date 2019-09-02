قس أمريكي يحذر: تعويذات ولعنات سلسلة هاري بوتر حقيقية

حظرت مدرسة أمريكية سلسلة كتب "هاري بوتر" للمؤلفة البريطانية الشهيرة جي كي رولينج من مكتبتها، وذلك بعد نصيحة من قس تجنبا لأعمال السحر الأسود.



وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن الطلاب في مدرسة سانت إدوارد الكاثوليكية في ناشيفيل بولاية تينيسي أزالت السبعة أجزاء من مكتبتها، بسبب حديثها عن السحر.



ووفقا لرسالة تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى أولياء الأمور، فقد اتخذ القس دان ريهيل القرار المثير للجدل بعد التشاور مع العديد من السحرة في الولايات المتحدة وروما.



وأشاروا إلى أن التعويذات واللعنات الموجودة في سلسلة "هاري بوتر" حقيقية وتهدد باستحضار الأرواح الشريرة عند قراءتها بصوت عال.



وتتناول قصة هاري بوتر المراحل الزمنية في تطور شخصية ساحر يدرس في مدرسة "هوجوارتس" للسحر حتى يواجه الشر المتمثل في شخصية اللورد فولدمورت.



وبينما يستخدم العديد من الشخصيات سحرهم من أجل الخير، يعتقد القس ريهيل أن هذا كله "خداع ذكي".