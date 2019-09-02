العقيد تامر الرفاعي يوضح حقيقة امتلاك القوات المسلحة سلسلة صيدليات

أوضح العقيد أركان حرب تامر الرفاعى المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة، حقيقة ما تردد من شائعات بشأن امتلاك القوات المسلحة لسلسلة الصيدليات 19011.



وأكد تامر الرفاعى خلال تصريحات تليفزيونية، أن القوات المسلحة ليس لديها أى مشكلة فى الإعلان عن مشروعات تخصها بكل شفافية ووضوح، مردفا: "المواطن ليه الحق علينا فى توضيح الأمر".



وتابع: "القوات المسلحة تنأى بنفسها عن كل هذه الشائعات التى لايوجد لها أى أساس من الصحة، مناشدا المواطنين بضرورة تحرى الدقة فيما يقدم من السوشيال ميديا بهدف الحصول على مشاهدات عالية".