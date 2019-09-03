سيد عبد الحفيظ: الأهلي يريد تطبيق الـVAR فقط.. والتحكيم قد يكون سببا في إقالة مدرب.. فيديو

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لأهلي على ضرورة تطبيق تقنية الفيديو الـ(VAR) في التحكيم الموسم الجديد.



وقال سيد عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي: " نريد تقنية الفيديو فقط، فالإعادة ستبين ما لنا وما علينا، وستساهم في رفع معدلات نجاح الأداء التحكيمي، وستكون أفضل كثيرا مما يتردد عن العدالة التحكيمية بكلام للاستهلاك المحلي".



وأضاف سيد عبد الحفيظ "لقد ابتعد الأهلي كثيرا عن المقدمة في الموسم الماضي بسبب الأخطاء التحكيمية، أحترم كابتن وجيه أحمد جدا، ولكن اختياراته للحكام عليها علامات استفهام عديدة سواء لمباريات الأهلي أو منافسيه".



وواصل سيد عبد الحفيظ "ما المتعة في ظلم أحد الفرق؟ أخطاء التحكيم تعتبر من أشد مساوئ كرة القدم، وأنا مع الاستعانة بشاشة 14 بوصة طالما ستحقق العدالة".



وأوضح سيد عبد الحفيظ أن "تقنية الـVAR هامة مثل حكم الساحة ويجب تطبيقها مهما كانت تكلفتها المادية لإرساء العدالة بين جميع الفرق".



وأكد سيد عبد الحفيظ "التحكيم قد يكون سببا في إقالة مدرب أو جهاز فني، والاستمرار بدون تطبيق تقنية الفيديو خطر على الأهلي جدا مع احترامي لكل التصريحات والوعود الوردية".



وأشار سيد عبد الحفيظ إلى عدم وجود مشكلة لدي في تعيين حكام يحبهم المنافس، لكن في نفس الوقت لا تسند مباريات الأهلي لحكام لا يحبونه".



وتساءل سيد عبد الحفيظ "كم مرة احتسب الحكم محمد معروف ركلة جزاء ضد الزمالك وكم ركلة احتسبها ضد الأهلي، وكم ركلة كنا نستحقها ولم يحتسبها؟".



ونوه مدير الكرة بالأهلي إلى ان "من أسباب حصولنا على الدوري في الموسم الماضي هي مطالبة الزمالك بحكام أجانب".



واستطرد سيد عبد الحفيظ ساخرا "الحكم جهاد جريشة لا يحالفه التوفيق في مباريات الأهلي خلال آخر 4 سنوات، لقد اعتذر لنا عن أخطائه أكثر من مرة، وأنتظر متى يعتذر لمنافسينا عن أخطائه".



وأتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته "في مباراة بيراميدز الأخيرة، لم ير الحكم طارق سامي ركلة جزاء صحيحة للأهلي أمام عينيه، ولكنه رآني وأنا أعترض على قرار الحكم من مسافة قدرها 600 متر، طارق سامي تم تعيينه حكما خامسا في مباريات الأهلي لدرجة تشعرني أنه تواجد في مباريات الفريق بالملعب أكثر مني".