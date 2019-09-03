انتشال جثة عامل مصري من حفرة في الكويت.. تفاصيل

كشفت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن عاملا مصريا يعيش في الكويت، فارق الحياة سقوطًا في حفرة مشروع جسر قيد الإنشاء على طريق جاسم الخرافي، مشيرةً إلى أنه تم انتشال جثته وأحيلت إلى الطب الشرعي.



ونقلت "الراي" عن مصادر قولها إن "عمليات الإدارة العامة للإطفاء تلقت بلاغًا بشأن سقوط عامل مصري في حفرة جسر قيد الإنشاء على طريق جاسم الخرافي.



وانتقل إلى الموقع رجال مركزي مشرف والإنقاذ الفني، حيث باشر المنقذون مسؤولية انتشال العامل من الحفرة، وبعد إخراجه تم فحصه من قبل رجال الطوارئ الطبية فاتضح أنه فارق الحياة مُتأثرًا بإصاباته".



وأوضحت المصادر أن "رجال الأمن انتدبوا الأدلة الجنائية، وبعد معاينة جثة المتوفى رُفعت وأحيلت إلى الطب الشرعي، حيث سُجّلت قضية سقوط من علو ووفاة، وجارٍ الوقوف على ملابسات سقوطه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص القضية المسجلة".