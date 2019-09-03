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رياضة

استعدادا لـ الدوري العام .. الانتاج الحربي يواجه طنطا وديا اليوم

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:02 ص
الانتاج الحربي
الانتاج الحربي
عبدالله هشام
يواجه فريق الانتاج الحربي منافسه طنطا الصاعد حديثا للدوري الممتاز اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا وديا ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات بطولة الدوري .

وكان ايمن المزين المدير الفني للفريق قد قرر خوض عدة مباريات ودية لدمج الصفقات الجديدة مع قوام الفريق الاساسي ويخوض لقاء وديا خلال الاسبوع الحالي امام فريق وادي دجلة.

علي جانب آخر يسعي مختار مختار المدير الفني لفريق الانتاج الحربي لإستكمال فترة الاعداد الناجحة في سبيل تطوير اداء اللاعبين وتجربة خطط تكتيكية جديدة .

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