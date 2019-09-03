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مركز تعليم الطلاب الوافدين يكرم الفائزين بمسابقة مئذنة الأزهر في الشعر

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:55 ص
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمود ضاحي
ينظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، اليوم الثلاثاء، احتفالية لتكريم الفائزين في مسابقة "مئذنة الأزهر" في الشعر للموسم الأول 2019 ، وذلك في إطار النشاط الثَّقافي للمركز، وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين في أبريل الماضي عن مسابقة لاختيار أفضل قصائد عامودية باللغة العربية الفصحى عن الأزهر الشريف أو أحد شيوخه أو علمائه أو عن دور الأزهر وجهوده الجليلة في ترسيخ القيم التي يتبناها ويحرص على نشرها مثل: السلام، الأخوة الإنسانية، التعايش وتقبل الآخر، والمواطنة.

وتضمنت شروط هذه المسابقة أن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى ومن الشعر العمودي، وأن يكون الشعر أصيلًا ومن إنتاج الشاعر المشارك، وألا تقلَّ أبيات القصيدة عن ثلاثين بيتًا ولا تتجاوز الخمسين بيتًا، وألا تكون القصيدة سبق نشرها من قبل، وألا يقدِّم الشاعر القصيدة المشارك بها لمسابقة أخرى لحين الإعلان عن نتيجة المسابقة.

وتشتمل جوائز المسابقة على شهادة شكر وتقدير، وذلك للفائزين الخمسة الأوائل. بالإضافة إلى جوائز مالية قدرها: 25000 جنيه للفائز الأول. 20000 جنيه للفائز الثاني. 15000 جنيه للفائز الثالث. 10000 جنيه للفائز الرابع. 5000 جنيه للفائز الخامس. على أن يستلم الفائز بالمركز الأولى درع "مئذنة الأزهر".

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