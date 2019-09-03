تامر عاشور يحيى حفلين فى شهر سبتمبر الجارى

يحيى المطرب تامر عاشور حفلين غنائيين خلال شهر سبتمبر الجارى، الحفل الأول بالمنصورة يوم الأحد المقبل، والثاني بمدينة الإسكندرية.



ومن المقرر أن يغنى عاشور عددا من أغانى ألبومه الأخير "أيام".



و يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الخميس الموافق ١٢ سبتمبر، بنادي النصر لضباط القوات المسلحة بسموحة، ومن المتوقع حضور عدد كبير من الجمهور.



ومن المقرر أن يقدم عاشور عددا من أبرز الأغاني الخاصة به منها "باي باي"، "محظوظ"، و"أنت اخترت"، و" قولوا سماح"، وغيرها من الاغاني التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



يذكر أن أغنية "قولوا سماح" حققت نجاحا كبيرا جدا خلال الفترة القليلة الماضية، وهي من كلمات أحمد المالكي، والحان مصطفى العسال، وتوزيع أدهم والهامي دهيمة.