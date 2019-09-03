الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة رطب على الوجه البحري.. والقاهرة تسجل 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا، الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على رطب على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.





وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.





ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر :





القاهرة 35/25

الإسكندرية 31/24

بورسعيد 31/26

رفح 31/22

طابا 34/25

شرم الشيخ 37/29

مرسي علم 35/27

بني سويف 36/25

سوهاج 38/25

الأقصر 40/26

أسوان 40/25