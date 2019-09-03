ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة رطب على الوجه البحري.. والقاهرة تسجل 35 درجة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:52 ص
الأرصاد
الأرصاد
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا، الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على رطب على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر :

القاهرة 35/25
الإسكندرية 31/24
بورسعيد 31/26
رفح 31/22
طابا 34/25
شرم الشيخ 37/29
مرسي علم 35/27
بني سويف 36/25
سوهاج 38/25
الأقصر 40/26
أسوان 40/25
الوادي الجديد 39/28

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العظمى بالقاهرة 36.. تعرف على طقس الغد بالمحافظات

رطوبة عالية.. الأرصاد : طقس الغد شديد الحرارة والقاهرة تسجل 36

القاهرة تسجل 37.. الأرصاد: طقس الغد حار مصحوب برياح على سيناء

الأرصاد: طقس الغد حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37

درجة الحرارة غدا في مصر.. الأرصاد تعلن انكسارها

الأرصاد الجوية: طقس الغد مائل للحرارة رطب على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 34

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لجمعيات الهلال الأحمر بشأن إعصار دوريان

لن تصدق ماذا يدور داخل إعصار دوريان في جزر البهاما.. شاهد بنفسك !

السفارة السعودية في هونج كونج تحذر مواطنيها من الاقتراب لـ أدميراليتي

هدية غير متوقعة من رجل أعمال سعودي شهير لـ بطل حريق جدة الأخير.. فيديو

خلال 3 سنوات فقط..الطاقة المتجددة: الاستثمارات الأجنبية تخطت 3 مليار دولارات..فيديو

5 علامات تدل على تلف فلتر الهواء بالسيارة

الموت المفاجئ يغيب اثنين من أكفأ ضباط المنوفية.. عاشا في قرية واحدة وماتا في يوم واحد

في أول يوم دراسي.. مصرع 8 تلاميذ في هجوم على مدرسة ابتدائية في الصين.. فيديو وصور

الكويت تعلن موقفها الرسمي من هجوم حزب الله على إسرائيل

بعد أزمته مع ساديو ماني.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح

مارست الجنس مع شباب المنطقة.. قاتل زوجته: فضحتنى بعد ما لميتها من الشوارع

الساحل درمغة.. مصيفون يسيرون في حالة سكر بوضح النهار.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا.. مدرب منتخب مصر.. عبد الحفيظ يسخر من أمير مرتضى ..رئيس الزمالك مهددا: أنصاري هيخطفوك

التعليم لـ المدارس الخاصة: ممنوع تحصيل المصروفات بالعملة الأجنبية.. ولا يجوز زيادة نسبة العاملين الأجانب على 10%

في جسم المرأة.. علي جمعة: 3 أجزاء يباح كشفها أمام الرجال دون إثم

عريس سعودي يجمع أموالا طائلة بصحن من النقوط في حفل زفافه.. فيديو

مكشوف الصدر ونائمة.. جيهان خليل بفستان أبيض مثير للجدل في الكافية

علي جمعة يوصي من ارتكب ذنبا ولم يفضحه الله بـ 5 أمور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور

مكشوف الصدر ونائمة.. جيهان خليل بفستان أبيض مثير للجدل في الكافية

عاملة نفسها راقصة بالية.. بشرى بفستان كحلي ومروحة في يدها