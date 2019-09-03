طلب إحاطة بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة

تقدمت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة بطريقة مبالغ فيها، بالمخالفة للقرارات والمنشورات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والمتعلقة بتحديد المصاريف.



وقالت النائبة في طلبها:" هناك تحايل من جانب أصحاب المدارس الخاصة حول القرارات الصادرة من وزارة التعليم في هذا الأمر، حيث تفاجئ المئات من أولياء الأمور في مختلف المحافظات، بقيام أصحاب هذه المدارس بزيادة المصروفات الدراسية دون موافقة الوزارة حولها".



واستطردت: "فوجئ البعض في محافظة الإسكندرية بتعليق إحدى المدارس لافتة تفيد زيادة المصروفات في التيرم الواحد من 3 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه بالنسبة للطلاب من رياض الأطفال حتى مرحلة الإعدادية".



ونوهت إلى أن هذه الزيادات تؤدي إلى إرهاق أولياء الأمور ماديًا، في الوقت ذاته حريصون على توفير مناخ آمن لتعليم أبنائهم.



وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجان للتفتيش المالي والإداري للمرور على المدارس الخاصة لفحص شكاوى أولياء الأمور، والتأكد من مدى قانونية الزيادة الجديدة، وسرعة الاستجابة إلى مطالب أولياء الأمور.