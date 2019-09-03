سمير راغب: قطر تتعامل بمنطق العصابة ولا تعرف ممارسات الدولة.. فيديو

قال العميد سمير راغب، مدير المؤسسة العربية للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قطر تتعامل بمنطق العصابة الإجرامية وممارستها لا ترتقي للدولة، مؤكدًا أنها تحاول دائمًا الالتفات من العدالة، ومن المفترض أن تكون الجماعات الحاكمة قدوة للشعوب وألا تكون معروفة بالإجرام.



وأضاف العميد سمير راغب، فى مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن آخر جيلين فى قطر كانت ممارساتهما إجرامية، ويديران عملياتهما فى أسواق المافيا ويعتمدان على الرشاوى فى كل ممارساتهما، مشيرًا إلى أن هناك تحقيقات بخصوص الرشاوى والتبرعات التى تدفعها قطر للمؤسسات الكبرى بأمريكا.



وأوضح العميد سمير راغب، أن قطر أصبحت ترشو الجامعات الأجنبية من أجل أن يكون اسمها حاضرا، كما دفعت رشاوى للحصول على حقوق تنظيم كأس العالم.



وأكد العميد سمير راغب، أن أفراد الأسرة الحاكمة فى قطر يتعاملون وكأنهم فوق القانون والفساد طالهم جميعًا.



