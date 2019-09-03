ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير راغب: قطر تتعامل بمنطق العصابة ولا تعرف ممارسات الدولة.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:54 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال العميد سمير راغب، مدير المؤسسة العربية للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قطر تتعامل بمنطق العصابة الإجرامية وممارستها لا ترتقي للدولة، مؤكدًا أنها تحاول دائمًا الالتفات من العدالة، ومن المفترض أن تكون الجماعات الحاكمة قدوة للشعوب وألا تكون معروفة بالإجرام.

وأضاف العميد سمير راغب، فى مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن آخر جيلين فى قطر كانت ممارساتهما إجرامية، ويديران عملياتهما فى أسواق المافيا ويعتمدان على الرشاوى فى كل ممارساتهما، مشيرًا إلى أن هناك تحقيقات بخصوص الرشاوى والتبرعات التى تدفعها قطر للمؤسسات الكبرى بأمريكا.

وأوضح العميد سمير راغب، أن قطر أصبحت ترشو الجامعات الأجنبية من أجل أن يكون اسمها حاضرا، كما دفعت رشاوى للحصول على حقوق تنظيم كأس العالم.

وأكد العميد سمير راغب، أن أفراد الأسرة الحاكمة فى قطر يتعاملون وكأنهم فوق القانون والفساد طالهم جميعًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سمير راغب: الحوار الطريق الأمثل لـ الجزائر للوصول إلى مسار دستوري صحيح..فيديو

سمير راغب: التوافق بين القوى المدنية في الجزائر ضرورة حتمية لعبور المرحلة.. فيديو

سمير راغب: خبرة مصر كبير في مكافحة الإرهاب

ذكرى فض رابعة .. . العربية للدراسات الأمنية: كانوا يحملون الكلاشينكوف

ترشيحاتنا

خبر أسعد كل الرجال في روسيا.. طلاق أجمل نائبة بمجلس الدوما.. صور

شاهد.. حفيدة شريف منير فى أول يوم دراسي لها

قانون المعاشات الجديد للمطلقات.. 3 شروط لتحصلي عليه

الكويت تعلن موقفها الرسمي من هجوم حزب الله على إسرائيل

بين الجمال والغرابة.. أسرار صور سوسن بدر الفرعونية ..فيديو

مدرب منتخب مصر السابق عن أزمة محمد صلاح ومانى: كلوب مبسوط بكده

الموت المفاجئ يغيب اثنين من أكفأ ضباط المنوفية.. عاشا في قرية واحدة وماتا في يوم واحد

مارست الجنس مع شباب المنطقة.. قاتل زوجته: فضحتنى بعد ما لميتها من الشوارع

أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور

الساحل درمغة.. مصيفون يسيرون في حالة سكر بوضح النهار.. فيديو

بعد أزمته مع ساديو ماني.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح

عريس سعودي يجمع أموالا طائلة بصحن من النقوط في حفل زفافه.. فيديو

طارق سليمان يفجر مفاجأة عن سر تمسك الأهلى بـ لاسارتي عقب خماسية صن داونز

في أول يوم دراسي.. مصرع 8 تلاميذ في هجوم على مدرسة ابتدائية في الصين.. فيديو وصور

شاهد.. لحظة وفاة المغنية الإسبانية جوانا ساينز غارسيا على المسرح

التعليم لـ المدارس الخاصة: ممنوع تحصيل المصروفات بالعملة الأجنبية.. ولا يجوز زيادة نسبة العاملين الأجانب على 10%

في جسم المرأة.. علي جمعة: 3 أجزاء يباح كشفها أمام الرجال دون إثم

فستان ولا مايوه.. اليسا بإطلالة غير متوقعة على البحر ..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ولا مايوه.. اليسا بإطلالة غير متوقعة على البحر ..شاهد

أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور

الفيوم تستعد لـ الاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون