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بالعصي ورذاذ الفلفل.. القوات الخاصة تحاصر متظاهرين بمترو هونغ كونغ

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:19 م
صدى البلد
آيات أحمد
عرضت فضائية "روسيا اليوم" لقطات مصورة لمحاصرة القوات الخاصة متظاهرين داخل عربة مترو في هونغ كونغ، حيث حاول المتظاهرون في هونغ كونغ مجددا تعطيل حركة قطارات المترو، داعين إلى إضراب عام بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت أعمال عنف شديد.

واستخدمت القوات الخاصة العصي ورذاذ الفلفل لمحاضرة المتظاهرين.

وأقدم متظاهرون يرتدون ملابس باللون الأسود الذي يرمز إلى حراكهم، على استهداف شبكة المترو الحيوية في هونغ كونغ، وذلك بإغلاقهم أبواب القطارات في بعض المحطات لمنعها من الانطلاق.

وسمحت سلطات هونغ كونغ بخروج تظاهرتين جديدتين، في وقت دعت حركات معارضة عدة إلى إضراب عام.


وتشهد الصين تظاهرات يومية منذ ما يقرب من 3 أشهر للتنديد بما يعتبره المحتجون تراجعا في الحريات وتدخلا متصاعدا لبكين في شؤون هونغ كونغ.



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