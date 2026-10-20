تعاون مصري صيني في مجالي المتاحف والبحث الأكاديمي.. صور

على هامش مشاركته في الاجتماع الرابع لتحالف الحفاظ على التراث الثقافي في آسيا، المنعقد بجمهورية الصين الشعبية، وقّع الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، وجامعة شانغهاي للدراسات الدولية، لتعزيز التعاون المشترك في مجالي المتاحف والبحث الأكاديمي.

فرص تدريبية لطلاب الجامعة بالمتاحف

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المتحفي والأكاديمي بين الجانبين، من خلال تنظيم برامج تدريبية وتبادل الخبرات والكوادر المتخصصة، وإتاحة فرص تدريبية لطلاب الجامعة بالمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، ولا سيما المتحف المصري بالتحرير ومتحف الأقصر، إلى جانب تنفيذ أبحاث علمية مشتركة في مجالات الآثار وتاريخ الفن وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تتضمن تبادل الزيارات بين الباحثين وأمناء المتاحف والمتخصصين، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل، وتنظيم فعاليات علمية لاستعراض أحدث الأبحاث والاكتشافات الأثرية، فضلًا عن تبادل المنشورات العلمية والأكاديمية، وتقديم الجامعة الدعم الفني في مجال قواعد البيانات.

وعقب التوقيع، عقد الدكتور هشام الليثي اجتماعًا مع الدكتورة يين دونغمي، رئيسة مجلس جامعة شانغهاي للدراسات الدولية، لبحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم وآليات تنفيذ بنودها، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد التعاون المتحفي والأكاديمي، وتطوير البرامج التدريبية والتبادلية، ودعم البحث العلمي المشترك.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع عمق العلاقات المصرية الصينية، وحرصهما على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاجتماع عدد من قيادات الجامعة، من بينهم مدير معهد تاريخ الفن العالمي، ومديرة مكتب التواصل والتبادل الدولي، والمديرة التنفيذية لمعهد الدراسات العليا للعلوم الإنسانية، إلى جانب الأستاذة جهاد الراوي، المشرف على إدارة المنظمات الدولية وملفات التعاون الدولي في مجال الآثار بالمجلس الأعلى للآثار.

وفي سياق متصل، ألقى الدكتور هشام الليثي محاضرة علمية لطلاب قسم المصريات بالجامعة، بعنوان «الأنشطة الحديثة والمشروعات الحالية في البر الغربي للأقصر: تفكيك وإعادة بناء الصرح الأول للرامسيوم وترميم مقبرة قن آمون»، استعرض خلالها أحدث الاكتشافات الأثرية والمشروعات الجارية بمنطقة البر الغربي بالأقصر، والجهود المبذولة للحفاظ على آثارها وترميمها.

