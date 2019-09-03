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رياضة

فرز ثالث ورابع.. رضا عبد العال يعلق على تعاقد الأهلي مع رينيه فايلر

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 02:18 م
رضا عبد العال
رضا عبد العال
محمد السعيد
رفض رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، الحكم على السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد من منطلق سيرته الذاتية.

وقال رضا عبد العال في تصريحات صحفية، "الحديث عن تعاقد الأهلي مع مدرب لا يمتلك خبرات في القارة الأفريقية كلام مستهلك، فالسيرة الذاتية لا تعكس قدرات المدرب الفنية".

وأضاف رضا عبد العال "السيرة الذاتية ليست كل شيء، وادي دجلة تعاقد مع تاكياس جوناس، وهو يمتلك خبرة أفريقية كبيرة وصاحب سيرة ذاتية ضعيفة، لكنه استطاع أن يقدم أداءً رائعًا مع الفريق".

وتابع رضا عبد العال "يجب أن نتعلم أن المدربين الذين يتعاقد معهم الأهلي والزمالك فرز ثالث ورابع، نظرا لإمكاناتهم المادية الضعيفة".

وتولي فايلر القيادة الفنية للأهلي خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته عقب وداع بطولة كأس مصر على يد بيراميدز، الشهر الماضي.

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فرز ثالث ورابع.. رضا عبد العال يعلق على تعاقد الأهلي مع رينيه فايلر

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