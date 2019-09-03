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انشقاق نائب بالمحافظين.. بوريس جونسون يخسر الأغلبية في مجلس العموم

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:21 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
حسام رضوان
خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، أغلبية مجلس العموم البريطاني بعد انشقاق أحد النواب المحافظين، وانضمامه إلى الديمقراطيين الليبراليين.

وبحسب "رويترز" قال فيليب لي المحافظ المنشق إن الحكومة المحافظة تتبع سياسة مؤذية بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وتتبع أساليب لا مبادئ، ما يعرض حياة البريطانيين للخطر.

وأضاف النائب المنشق أنه لم يعد بإمكانه خدمة مصالح الوطن كنائب داخل حزب المحافظين في البرلمان.

وتجدر الإشارة إلى أن الديمقراطيين الليبراليين يؤيدون بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات على احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

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