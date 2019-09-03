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فن

بعد إزالة ورم من المخ .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجي بو غصن .. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:42 م
ماجى بو غصن
ماجى بو غصن
أحمد إبراهيم
كشف زوج الفنانة ماجى بو غصن المنتج جمال سنان عن تطورات الحالة الصحية لها بعد خضوعها لعملية جراحية من أجل إزالة ورم فى المخ.

وقال جمال سنان خلال استضافته فى برنامج "et بالعربى": إن زوجته الفنانة ماجى بصحة جيدة حاليا، وأن العملية أتت بثمارها، حيث قامت باستئصال ورم حميد فى المخ.

وأضاف : حالتها النفسية مرتفعة حاليا وإن كان هناك بعض الوقت تشعر بالضيق.

وخضعت ماجي بوغصن لعملية جراحية في المخ، خلال يوليو الماضي، استمرت 5 ساعات، وخرجت إلى غرفة العناية المركزة، ومنع الفريق الطبّي عنها الزيارات بسبب عدم قدرتها على سماع الأصوات الصاخبة بعد العملية.

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