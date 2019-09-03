بعد تهديدها بالاعتزال.. حليمة بولند بإطلالة رومانسية من توقيع ربيعة خرته.. صور

خضعت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بإطلالة رومانسية ساحرة بتوقيع مصففة الشعر الشهيرة ربيعة خرته.



وجاءت هذه الإطلالة بعد ساعات من إثارة النجمة حليمة بولند الجدل على مواقع السوشيال ميديا بفيديو يظهر مفاتنها، وقراراها بالتفكير في الاعتزال عقب الشائعات التي تلاحقها من حين إلى آخر، والتي كان آخرها شائعة زواجها من ملياردير كويتي.



واعتمدت "بولند" في إطلالتها علي الإطلالة الكلاسيكية الجذابة، التي أظهر جمالها، بتسريحة شعر انسيابية رقيقة للمصممة ربيعة خرته، والتي كشفت بإنها اعتمدت في إطلالتها على البساطة والكلاسيكية، وميكب آب ناعم وبسيط وفستان مكشوف الظهر أظهر أنوثتها.

