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جبران يتفقد المرضى والعاملين بمستشفى البترول بالإسكندرية .. صور

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:31 م
جبران يتفقد المرضى
جبران يتفقد المرضى والعاملين بمستشفى البترول بالاسكندريه
محمد غالى
أجرى اليوم محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جولة تفقدية داخل مستشفى البترول بالإسكندرية للاستماع لمطالب العاملين والوقوف على اخر المستجدات داخل المستشفي.

وكان في استقبال رئيس النقابة اللواء هشام لطفى المشرف العام على مستشفى البترول، الدكتور عمرو شلبى المدير العام لمستشفى البترول، اسلام زكريا رئيس اللجنة النقابية بالمستشفى وأعضاء اللجنة النقابية.

كما قام جبران بتفقد قسم الغسيل الكلوي للإطمئنان علي المرضى ومستوى الخدمة وقدم جبران التهانى للعاملين بالمستشفي ولجميع المرضى المتواجدين بالأقسام الداخلية بمناسبة العام الهجري الجديد متمنيآ لهم دوام الصحة والسعادة والعافية.

واستمع رئيس النقابة لمطالب العاملين لطرحها على المكتب التنفيذي والسعى لتنفيذ هذة المطالب مثل توفير بدل عدوى للعاملين.

ورافق رئيس النقابة خلال الزيارة عايده محى الدين نائب رئيس النقابة لشؤن المرأة ،يوسف داوود، سعيد حافظ، زغلول خليل، مجدى ربيعى نواب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، رزق بدرى سلامة امين صندوق النقابة العامة، محمود فرج امين الصندوق المساعد ،محمد مطاوع، فواز شاهين وكلاء النقابة العامة بالإسكندرية، هيثم زاد الدين رئيس المركز الاعلامي للنقابة العامة وحيد عبد الصمد عضو المجلس التنفيذي ورئيس لجنة الاسكان، رابح عسل عضو المجلس التنفيذي للنقابه العامه للعاملين بالبترول، أسامة البدرشيني المستشار القانوني للنقابة العامة بالإسكندرية.
جبران يتفقد المرضى والعاملين بمستشفى البترول بالإسكندرية .. صور
جبران يتفقد المرضى والعاملين بمستشفى البترول بالإسكندرية .. صور
جبران يتفقد المرضى والعاملين بمستشفى البترول بالإسكندرية .. صور

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